Семья МакГрегора стала жертвой коронавируса: боксер рассказал о первой смерти

Коронавирус активно поражает здоровье знаменитостей. На этот раз жертвой COVID-19 стала тетя бывшего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях Конора МакГрегора. Боксер сообщил о смерти близкого человека, которая произошла по вине бушующего по всему миру опасного вируса пневмонии.

"На днях я должен был объявить миру о значительном пожертвовании благотворительному фонду Tunnel To Towers (поддерживает семьи пожарников, которые погибли 11 сентября 2001 года при террористической атаке на небоскребы-близнецы в Нью-Йорке. - ред.). Я взял с собой в студию телеканала всю семью, это выступление были готовы транслировать все утренние ток-шоу в США. Перед эфиром мне позвонили и сообщили, что моя любимая маленькая тетушка Энн скончалась. Моя бедная дружелюбная тетушка. Сестра моей мамы. Этот тупой гребаный вирус. Что за чертовщина происходит? Хорошие привычки, которые мы теперь приобретем после этой дикой атаки: гигиена рук, не прикасаться к собственному лицу. Покойся с миром, Энн Мур, я люблю тебя", — написал спортсмен на своей странице в Instagram.

Коронавирус у знаменитостей (фото: instagram.com/thenotoriousmma)

Напомним, что ранее ирландский боксер Конор МакГрегор одержал победу в бою с американцем Дональдом Серроне на турнире UFC 246. После этого победитель прокомментировал свою победу. Стоит отметить, что поединок продлился всего 40 секунд и завершился уверенной победой ирландца.

"Я вернулся! Король вернулся! Я рад, что снова творю историю. Я являюсь первым бойцом в промоушене, который добился невероятных побед в полулегком, легком и полусреднем весах. Я готов вернуться в легкий вес, но отлично себя чувствую и в полусреднем весе. Сейчас я буду праздновать вместе с семьей, а потом подумаю, что делать дальше", – сказал МакГрегор.

Ранее мы писали, что известный боксер Конор МакГрегор влип в скандал.