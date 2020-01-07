Семьи живут в Украине: появились данные о гибели двух боевиков "ДНР"

Два террориста "ДНР" погибли на Донбассе
В субботу, 4 января, на Донбассе погибли два террориста "ДНР" Алексей Алексеенко "Пленный" и Николай Кульбида "Колючий". Об этом сообщил блогер Necro Mancer на своей странице в Twitter.
Оба террориста 1997 года рождения. При этом по словам офицера ВСУ Анатолия Штефана "Штирлица", семьи погибших живут на подконтрольной Украине территории.
Николай Кульбида "Колючий" (фото: twitter.com/666_mancer)
В Торецке родственники пытались похоронить боевиков, но им не удалось перевезти их тела.
Алексей Алексеенко "Пленный" (фото: twitter.com/666_mancer)
Напомним, что освобожденный украинец Олег Галазюк, который дважды пережил плен "ДНРовцев", рассказал, как россияне учат боевиков пытать людей. Галазюк - преподаватель философии из Тореза. Его "приговорили" к 16 годам лишения свободы за статьи, которые он писал под псевдонимом для сайта Радио "Свобода".
После освобождения Галазюк рассказал о пережитых пытках и заявил, что россияне учили террористов "раскалывать" людей и выбивать из них "признания".
Галазюк рассказал, что для пыток боевики брали полевой индукционный катушечный телефонный аппарат "тапик". Человека садили в ванну и подключали электроды к языку и гениталиям и потом "крутили" током.
Напомним, что во время обмена пленными украинка совершила патриотический поступок. Елена Сорокина вышла из автобуса в куртке с надписью: "Моя держава Україна".