Если семейный врач не дает направление на тест на COVID-19: в Минздраве рассказали, что делать
Что делать человеку, если семейный врач отказывает ему в направлении на бесплатный тест на коронавирус.
В Министерстве здравоохранения на Facebook рассказали, что в таких случаях делать.
Уточняется, что в случае если врач отказался давать направление на бесплатное тестирование несмотря на наличие симптомов, обратитесь на горячую линию 0 800 60 20 19 и получите инструкцию, как действовать дальше.
"Конечно, всегда можно сдать тест в частной лаборатории. Однако сегодня государство обеспечивает бесплатное тестирование на COVID-19 всем гражданам при наличии симптомов на основании Приказа МЗ Украины от 17.09.2020 № 2122", – сказано в сообщении Минздрава.
В центре защиты общественного здоровья добавили, что очень важно обращаться к семейному врачу или на горячую линию с целью реализации этого права.
Что делать, если семейный врач отказывает вам в тесте на коронавирус
Как мы писали ранее, в Минздраве рассказали, когда украинцы смогут прививаться от COVID-19 в частных клиниках.