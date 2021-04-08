Если семейный врач не дает направление на тест на COVID-19: в Минздраве рассказали, что делать

Что делать человеку, если семейный врач отказывает ему в направлении на бесплатный тест на коронавирус.

В Министерстве здравоохранения на Facebook рассказали, что в таких случаях делать.

Уточняется, что в случае если врач отказался давать направление на бесплатное тестирование несмотря на наличие симптомов, обратитесь на горячую линию 0 800 60 20 19 и получите инструкцию, как действовать дальше.

"Конечно, всегда можно сдать тест в частной лаборатории. Однако сегодня государство обеспечивает бесплатное тестирование на COVID-19 всем гражданам при наличии симптомов на основании Приказа МЗ Украины от 17.09.2020 № 2122", – сказано в сообщении Минздрава.

В центре защиты общественного здоровья добавили, что очень важно обращаться к семейному врачу или на горячую линию с целью реализации этого права.

Что делать, если семейный врач отказывает вам в тесте на коронавирус