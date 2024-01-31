"Семеро наших розбили 60 росіян": вражаюча історія командира Інтернаціонального легіону

Як легіонери стримали наступ понад пів сотні росіян

Ян - українець, але служить у складі Інтернаціонального легіону. Він є заступником командира 1-го піхотного батальйону. "Кенобі" брав участь в обороні Київщини, отримав поранення у боях за Гостомель. Його брат воював на Донбасі та зник безвісти восени 2022 року.

"Кенобі" в армії вже 12 років. Зараз воює на бахмутському напрямку.

"Найбільше виводять із себе втрати бойового складу. Особливо, коли хлопці виходять на зв'язок, а ти нічим не можеш допомогти. І ти намагаєшся зубами вирвати якусь підтримку, щоб надати їм допомогу", - зізнався легіонер.

Він розповів, що на Куп'янському напрямку 7 легіонерів втримали оборону села Новоселівське проти майже 60 росіян.

"Легіонери витримали наступ загарбників, 92-га бригада дала надзвичайно сильну підтримку у той момент, вони відпрацювали артилерією і з їхнього боку прийшла підтримка. На жаль, на той момент у нас було двоє загиблих. Решту всі - були поранені. Троє з них ще могли тримати зброю. Тому вони відтягли інших поранених та загиблих у будівлю, а самі стримували наступ росіян", - розповідає Ян.

У цьому бою легіонери розбили противника. Вороги, які вижили, відійшли з позиції. Після цього полеглих та поранених українських воїнів евакуювали, а подальшу оборону села тримала 92-га бригада.

Ян "Кенобі" (фото: Ukrainian Witness)

Як воює інтернаціональний легіон

"До нас стікаються люди з усього світу. Іноземці прибувають постійно, це люди різних національностей та конфесій. Є навіть легіонери зі Шрі-Ланки та країн Африки. Всі вони розуміють: якщо програє Україна, то наступними можуть бути країни Балтії, Польща та інші території, на які Росія заявляє свої "права", - пояснює Ян.

Легіонери, які втомились від служби, можуть поїхати у відпустку на кілька місяців додому.

"Вони можуть розірвати контракт у будь-який момент. І це цілком справедливо. Адже це громадяни іншої держави, які залишили все та приїхали воювати на нашому боці. Вони розривають контракт, повертаються в Україну та продовжують службу", - каже військовий.

Українці в Інтернаціональному легіоні складають командну ланку, тобто це офіцери та сержантський склад. Держава відзначає легіонерів: дехто вже отримав орден "За мужність". Дехто - задумується про отримання українського громадянства.

"Декого стримує те, що доведеться втратити громадянство власної країни. Але багато іноземців наважуються на це і зрештою стають громадянами української держави", - додає "Кенобі".

За його словами, він дуже хоче спробувати пожити цивільним життям.

"У мене його не було з 18 років. Як не сподобається, то повернусь до лав Збройних Сил. Армія - це таке місце, де тебе завжди люблять та чекають", - каже військовий.