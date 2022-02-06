В семье судьи "МастерШефа" Татьяны Литвиновой произошла трагедия

По словам убитой горем Литвиновой, ее отец не дожил до 81 года 10 дней. В последние годы жизни у него было 5 инсультов, инфаркт, и даже ампутация и реанимация.

Отец Татьяны Литвиновой (фото: instagram.com/tanita_litvinova)

Судья "МастерШефа" выразила слова благодарности своему отцу, который ушел в вечность.

"Спасибо за жизнь. За заботу. За то, что я стала такой сильной и смелой девочкой. Ты гордился мной, я знаю! А мне так нравилось, как ты умеешь радоваться и смеяться! Ты очень любил жизнь и боролся до последнего, как настоящий герой! Мне будет тебя не хватать, пап", - написала Литвинова.

Татьяна Литвинова с отцом (фото: instagram.com/tanita_litvinova)

Она отметила, что надеется на то, что новом мире отцу будет лучше, и показала детское фото с отцом и сестрой.

Татьяна Литвинова с отцом и сестрой (фото: instagram.com/tanita_litvinova)

Пользователи сети прокомментировали утрату Литвиновой.