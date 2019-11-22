По селу собирали мертвых: 91-летняя украинка рассказала, как пережила Голодомор (видео)

Голодомор 1932-33 годов унес жизни миллионов украинцев, а в селе Злынка Маловисковского района под Кропивницким за это время умерли пять тысяч человек. 91-летняя Мария Мамонова, которой тогда было только четыре года, вспомнила жуткие подробности геноцида. Об этом говорится в сюжете UA: Кропивницкий.

Как признается пенсионерка, в тот период времени по селу ездила подвода и собирала мертвых.

Мария рассказала, что ей с семьей удалось выжить только благодаря продаже разных вещей из дома. В их семье она была самой старшей из троих детей.

Признается, что чувство голода было постоянное.

91-летняя украинка рассказала, как пережила Голодомор (Фото: скриншот)

Ее бабушка делила по две и по три ладочки, а остальное прятала в сундук под замок.

"Ели жом, лебеду, листья деревьев, варили кору", - говорит Мария.

Также она вспоминает рассказ родителей о том, что голодомор был искусственным, ведь урожай в 32-33 годах был хороший.

"Через дорогу был другой дом. Семья вымерла. Было четыре дочки, и они с голоду умирали. Одну стянут с кравати, постелят и понесут в сад. А в садочке выкопана яма небольшая, могилка... Черед два-три дня другую тянут туда. И они четыре своих ребенка туда отнесли", - рассказала страшные подробности Мария.

Напомним, 23 ноября в Украине чествуют память жертв Голодомора. В 16:00 состоится общенациональная минута молчания, а затем состоится акция "Зажги свечу".

Видео: 91-летняя украинка рассказала, как пережила Голодомор