Село на Прикарпатье закрыли на карантин из-за опасной инфекции

Так, лиса забежала во двор и украла курицу. В этот момент 27-летний мужчина хотел отобрать у лисы добычу, но животное его укусило. Через некоторое время лису во дворе убили.

Кроме того, животное отправили в лабораторию для вирусологического исследования. Там специалисты и обнаружили у лисы бешенством.

Инспекторы государственной чрезвычайной противоэпизоотической комиссии провели обследование хозяйства, где убили лису. На село решили наложить карантинные ограничения и определить "неблагополучную территорию".

Что стоит знать о бешенстве

Бешенство — это острое особо опасное вирусное заболевание всех теплокровных животных и человека, вызванное нейротропным вирусом бешенства. Оно характеризуется развитием своеобразного энцефалита со стремительным повреждением центральной нервной системы и всегда заканчивается смертью.

Источником возбудителя бешенства являются все теплокровные животные, из которых наиболее опасны для инфицирования человека плотоядные (дикие и домашние). Человек может инфицироваться возбудителем бешенства от больного бешенством животного через:

укус;

царапины и микроповреждения кожи;

попадание контаминированной возбудителем бешенства слюны на слизистые оболочки.

У человека инкубационный период бешенства, как правило, длится от 7 дней до 3 месяцев, но может увеличиваться до 1-го или 3-х лет, в зависимости от ряда факторов: