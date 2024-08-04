Сексолог розповіла, чи можна заводити курортні романи

Літо, спека, відпочинок, грайливий настрій і бажання пригод. А чом би не завести курортний роман? Дружина чи чоловік ніколи не дізнаються, можна розважитись? Перш ніж стрибнути у гречку зважте на плюси та мінуси такої інтриги.

Чи варто заводити романи під час літнього відпочинку і чим це може обернутися, розповіла для РБК-Україна (проєкт Styler) магістр психології, психотерапевт та сексолог Наталія Гаріна.

Плюси курортних романів

Підвищення самооцінки. Романтичні стосунки можуть підвищити вашу самооцінку та впевненість у собі. Відчуття, що ви комусь цікаві та привабливі, може бути дуже приємним.

Емоційна розрядка. Відпустка - це час розслабитися та забути про повсякденні турботи. Романтичні стосунки можуть стати додатковим джерелом позитивних емоцій.

Новий досвід. Знайомство з новою людиною, її культурою та поглядами може розширити ваш світогляд і додати нові враження.

Мінуси курортних романів

Емоційна нестабільність. Після повернення до реального життя курортні романи часто розпадаються, що може призвести до розчарування та емоційного стресу.

Ризики для здоров'я. Курортні романи іноді супроводжуються незахищеними статевими стосунками, що може підвищити ризик захворювань, що передаються статевим шляхом (ЗПСШ).

Можливість обману. Люди можуть представляти себе не такими, як є насправді. Під час відпустки вони можуть приховувати свою справжню особистість або сімейний стан.

Як зменшити ризики?

Якщо ви все ж вирішили завести курортний роман, існують способи зменшити потенційні негативні наслідки:

Будьте чесні. Відразу обговоріть з партнером свої наміри та очікування. Це допоможе уникнути непорозумінь.

Захищайте своє здоров'я. Завжди використовуйте засоби контрацепції та пам'ятайте про можливість ЗПСШ.

Не будуйте ілюзій. Курортні романи зазвичай короткочасні. Не варто очікувати, що ці стосунки продовжаться після відпустки.

"Курортні романи можуть бути приємним доповненням до вашого відпочинку, проте важливо підходити до них з розумом. Пам'ятайте про свої емоційні та фізичні межі, будьте чесні з собою та партнером, і дбайте про своє здоров'я", - радить Наталія Гаріна.