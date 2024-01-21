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Сексолог пояснила, як завдяки обіду визначити, яким ваш партнер буде у ліжку

Неділя 21 січня 2024 21:03
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Сексолог пояснила, як завдяки обіду визначити, яким ваш партнер буде у ліжку Як завдяки обіду визначити, яким партнер буде у ліжку (фото: Freepik)
Автор: Юлія Любченко
Експерт: Юлія Біла

Яким буде ймовірний партнер у ліжку? На це питання можна знайти багато відповідей та порад, але сексолог пояснила, як це визначити завдяки обіду та їжі.

Про це розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram сексолога Юлії Білої.

Як завдяки обіду визначити, яким ваш партнер буде у ліжку

Якщо ви хочете дізнатися, яким буде ваш новий партнер у ліжку - просто запросіть його на обід.

Якщо ваш партнер гурман, у їжі полюбляє ексклюзивну їжу або готувати за спеціальними рецептами, то він такий же гурман у сексі. Він не женеться за кількістю, а тільки за якістю.

Чоловіки-естети ніколи не сядуть за стіл, якщо він не буде дуже гарно сервірований. Такі чоловіки у ліжку дуже полюблять вишукані ласки або шовкові простирадла та ароматичні свічки.

Для всеїдних чоловіків не важлива якість, а важлива кількість їжі та сексу. Для цих чоловіків не буває не вродливих жінок. Найголовніше, щоб вони самі приваблювали їх.

Вічно голодні. Для таких чоловіків всі жінки писані красуні. У них ніколи не зникає апетит, як на секс, так і на їжу.

Сексолог пояснила, як завдяки обіду визначити, яким ваш партнер буде у ліжку

Як завдяки їжі визначити, яким партнер буде у ліжку (фото: Freepik)

Анорексія - насолодження від відмови

Анорексія - це особливість, за якої людина відмовляється від їжі. Він не пропускає в себе нічого зайвого і часто забороняє собі навіть найнеобхідніше.

Прихований ключовий процес за такого відхилення - контроль. Людина наче затикає сам собі рота. Як правило, анорексія - це спроба проконтролювати якусь сферу життя, в якій наразі немає контролю.

Чому людина контролює себе у їжі

Тому що це найдоступніша сфера контролю. З погляду психології харчування, їжа - це мати. У житті аноректиків нерідко мати займає надзвичайно багато місця, вона вторгається в особистий простір, буквально вламується в нього, навіть якщо дитина давно виросла.

Не пускаючи їжу у своє тіло, аноректик відчуває кайф - адже він переміг. Такий витончений спосіб відокремитися, виставити кордони.

У сексі Такі люди відмовляються від сексу теж відчувають насолоду від того, що можуть проконтролювати бажання. Відмовляючись свідомо від нагальної потреби, вони начебто демонструють: "Я справляюся з цим", "Я контролюю". Подібним чином анорексія проявляється та у відносинах із грошима, відмова від покупок, від витрат.

Раніше ми розповідали про те, що робити, якщо ваш партнер відмовляється від сексу.

Також читайте наш матеріал про те, чому жінкам не варто соромитись свого тіла під час сексу.

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