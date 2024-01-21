Сексолог пояснила, як завдяки обіду визначити, яким ваш партнер буде у ліжку
Яким буде ймовірний партнер у ліжку? На це питання можна знайти багато відповідей та порад, але сексолог пояснила, як це визначити завдяки обіду та їжі.
Про це розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram сексолога Юлії Білої.
Як завдяки обіду визначити, яким ваш партнер буде у ліжку
Якщо ви хочете дізнатися, яким буде ваш новий партнер у ліжку - просто запросіть його на обід.
Якщо ваш партнер гурман, у їжі полюбляє ексклюзивну їжу або готувати за спеціальними рецептами, то він такий же гурман у сексі. Він не женеться за кількістю, а тільки за якістю.
Чоловіки-естети ніколи не сядуть за стіл, якщо він не буде дуже гарно сервірований. Такі чоловіки у ліжку дуже полюблять вишукані ласки або шовкові простирадла та ароматичні свічки.
Для всеїдних чоловіків не важлива якість, а важлива кількість їжі та сексу. Для цих чоловіків не буває не вродливих жінок. Найголовніше, щоб вони самі приваблювали їх.
Вічно голодні. Для таких чоловіків всі жінки писані красуні. У них ніколи не зникає апетит, як на секс, так і на їжу.
Як завдяки їжі визначити, яким партнер буде у ліжку (фото: Freepik)
Анорексія - насолодження від відмови
Анорексія - це особливість, за якої людина відмовляється від їжі. Він не пропускає в себе нічого зайвого і часто забороняє собі навіть найнеобхідніше.
Прихований ключовий процес за такого відхилення - контроль. Людина наче затикає сам собі рота. Як правило, анорексія - це спроба проконтролювати якусь сферу життя, в якій наразі немає контролю.
Чому людина контролює себе у їжі
Тому що це найдоступніша сфера контролю. З погляду психології харчування, їжа - це мати. У житті аноректиків нерідко мати займає надзвичайно багато місця, вона вторгається в особистий простір, буквально вламується в нього, навіть якщо дитина давно виросла.
Не пускаючи їжу у своє тіло, аноректик відчуває кайф - адже він переміг. Такий витончений спосіб відокремитися, виставити кордони.
У сексі Такі люди відмовляються від сексу теж відчувають насолоду від того, що можуть проконтролювати бажання. Відмовляючись свідомо від нагальної потреби, вони начебто демонструють: "Я справляюся з цим", "Я контролюю". Подібним чином анорексія проявляється та у відносинах із грошима, відмова від покупок, від витрат.
Раніше ми розповідали про те, що робити, якщо ваш партнер відмовляється від сексу.
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