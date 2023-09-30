Сексолог пояснила, як працює жіноче лібідо у різні фази циклу

Ознаки нормальної роботи менструального циклу

Кожна дівчина знає по собі, як це, коли твій настрій змінюється за секунду, іноді це дратує. Але мало хто розуміє в чому криється причина. Багато хто списує свій стан на повсякденні проблеми, а раз на місяць на ПМС.

Проте все набагато глибше. Спираючись на слова сексолога - жінка поводиться по-різному в залежності від фази свого циклу.

Звичайно, все дуже індивідуально, проте жіночий організм працює на гормонах, які постійно переналаштовуються. Від циклу залежить і жіноче лібідо.

Юлія пояснює, що всі чоловіки чули страшне слово ПМС і знають, якийсь це звір і що краще не чіпати свою партнерку в цей час. Але насправді рівень емоційності жінки протягом менструального циклу залежить від її фізіології.

Варто зауважити, що цикл кожної дівчини може тривати різну кількість днів, оскільки організм та фізіологія - це речі індивідуальні.

Сексолог розповіла, від чого залежить робота жіночого лібідо (фото: Freepik)

Фази циклу та їх вплив на жіноче лібідо

1-7 день циклу. Стан - Я вразлива

В ці дні жінок супроводжують ниючі болі, дратівливість, головний біль - все це не сприяє сексуальній активності. Відпускає лише до 4-6 днів, коли місячні закінчуються. Жінці потрібно якнайменше фізичних та емоційних навантажень. До того ж у цей час шкіра та нерви чутливі до больових відчуттів.

7-11 день. Стан - Я гармонійна

Це найстабільніші дні циклу. У цей час жінка сприймає речі реалістично, такими якими вони є, не прикрашаючи і не додаючи зайвих емоцій. Вона почувається бадьорою та активною. Цей час підходить для всіх видів та проявів кохання. Секс у цей час приносить багато насолоди, як жінці, так і чоловіку.

11-17 день. Стан - Я сексуальна

Тіло жінки прагне сексу. Воно активно виробляє феромони. Жінки фліртують та спокушають. Це якраз період спокусливої ​​кішечки. Дослідження показали, що в період овуляції жінки одягаються більш відверто, а їхня хода стає чуттєвішою.

Це час активного кохання та різноманітних експериментів. Жінка активна та ініціативна, вона швидко збуджується і їй, як правило, не потрібна тривала прелюдія. Чутливість ерогенних зон досягає свого піку, тому саме час пробувати нові види стимуляції.

18 - до кінця циклу

Навіть якщо вираженого передменструального синдрому немає, перепади гормонів роблять своє. У цей час жінка схильна засмучуватись від дрібниць, швидко втомлюється і дратується, що впливає не лише на її життя.

Перед місячними лібідо жінки знижується до нуля. Але в деяких жінок бажання може загострюватись.

Багато жінок скаржаться, що їхні груди стають занадто чутливими і, навіть, болючими, тому пестити її в цей час потрібно особливо ніжно.

За словами Білої, ми, дівчата, в різні фази менструального циклу можемо почуватися саме так, як описано вище. І лібідо жінки напряму залежить від фази циклу.

Тож, зміна настроїв, дивна поведінка та бажання і небажання сексу - є прямим відголоском роботи жіночого циклу. І саме тому не треба собі вигадувати, що з вами щось не так і переживати з цього приводу.