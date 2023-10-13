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Сексолог пояснила, як перегляд порно впливає на стосунки

Як порно впливає на стосунки (фото: Freepik)
Автор: Юлія Любченко

Тема перегляду порно є доволі розповсюдженою зокрема серед чоловіків, оскільки жінки зазвичай, або не зізнаються в цьому, або надають перевагу еротичним мелодрамам.

РБК-Україна (проект Styler) разом з сексологом-психологом Юлією Білою розповідає, чому залежність від порно - це погано, та як спільний перегляд дорослих фільмів впливає на стосунки у парі.

 

Залежність від порнофільмів 

"Що занадто - то не дуже. Колись почула цей вислів десь у фільмі. І це підходить як для переїдання, так і для перегляду порно увесь час. Взагалі, залежністю від порно ми в сексології вважаємо тоді, коли перегляд починає змінювати контакт із живими людьми і стає "запійним", важко зупинитися та важко від нього відмовитися", - зазначає Юлія. 

За словами сексолога,  саме чоловіки є основними споживачами порноконтенту, і залежність найчастіше розвивається саме в них.

Юлія виділила три основні причини порнозалежності у чоловіків. 

  • По-перше, допомагають цьому соціокультурні установки. 
  • По-друге, оргазм при перегляді порно - швидкий, легкий та гарантований. Комунікація з живою людиною складніша: потрібні місце, час, іноді зусилля щодо організації взаємодії та все ж таки у будь-який момент можна почути "НІ".
  • По-третє, є внутрішнє напруження і єдине рішення та звичка - це перегляд порно. Далі мозок на цьому зациклюється і не шукає інших способів розрадити себе. 

"Порнозалежність рідко приходить одна. Варто звертати увагу на ознаки підвищеної тривожності, депресії та, звичайно, на моменти, коли замість чогось важливого і потрібного людина обирає порно", - зазначає сексолог.

Як перегляд порно впливає на стосунки (фото: Getti images)

Вплив порно на стосунки

Юлія каже, що усі залежності - це занадто і саме тому ми повинні розуміти, що перегляд порно,  особливо для закоханих - це спосіб знайти гармонію в сексі, пізнати свої бажання, розкритися партнеру і яскравіше пізнати світ задоволення, найголовніше - розширити уявлення про секс та сексуальність, а також зблизитись із партнером.

Тому, якщо двоє дорослих людей за взаємною згодою та для взаємного задоволення використовують порно, то жодної проблеми у цьому немає! Пізнавайте себе та свого партнера,  насолоджуйтесь один одним.

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