"Сексифікація", "Сексуальне життя студенток" та ще 4 серіали в дусі "Сексуальної освіти"

Серіал "Сексуальна освіта" досі є неймовірно популярним, оскільки він розповідає про повсякденні проблеми підлітків. Гострі питання дорослішання, готовність до дорослого життя та звісно, тема сексу.
РБК-Україна (проект Styler) підготував список молодіжних серіалів, які схожі своєю тематикою на "Сексуальну освіту".
Цей серіал є польською версією "Сексуальної освіти". Він розповідає історію сексуальних задоволень жінки. Це, до речі важливе питання для кожної дівчини, адже часто буває складно підняти тему "як хочу я".
Саме це і демонструють у серіалі три подруги студентки Наталя, Павліна і Моніка. Повна недосвідченість дівчат у питаннях близькості з чоловіками - є проблемою, але водночас вона й змушує їх досліджувати свою власну сексуальну ідентичність.
Чотири абсолютно різні першокурсниці вимушені жити разом у гуртожитку. Всі вони хочуть різного від життя, але їх об’єднує одне - гормони та жага до дорослих пригод.
Кожна з них за короткий термін пізнає, що таке сексуальне життя та як воно впливає на інші сфери. Скромне життя студенток перетворюється на гасло "Ніяких правил - ніякого жалю".
Історія дівчини, яка з самого дитинства мала зайву вагу і через це терпіла цькування однолітків. Але в один момент все змінилося. Дівчина стала справжньою красунею, яка мститься всім тим, хто її ображав.
Тепер вона розкута, сексуальна та використовує свої жіночі чари у боротьбі за своє теперішнє положення.
Серіал переносить глядача у коледж, де навчаються першокурсники, які залишилися без нагляду батьків і самостійно пізнають доросле життя.
Серіал розповідає історії про різних персонажів і їхні спроби розібратися з освітою, сексуальними стосунками, взаєминами та роботою.
Норвезький серіал про студентів старшої школи. Всі вони різні, за вихованням, ідеологією та поглядами на життя. Світ мажорів і звичайних дітей, які стикаються у вічну боротьбу.
Закоханість, ненависть, секс і справжнє кохання поглинає п’ятьох подруг, які і є головними героїнями серіалу про підліткове життя.
Серіал відкриває завісу елітної балетної школи, куди вступає Невея. Там вирують справжні пристрасті. По-перше, тут шалена конкуренція за місце під сонцем. По-друге, особисте життя юних студенток не менш драматичне і цікаве.
Роман з дорослим чоловіком, секс, зради. І все це переплітається з жорстокою боротьбою бути кращою у балеті - це і є новим життям головної героїні.
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