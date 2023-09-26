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"Сексифікація", "Сексуальне життя студенток" та ще 4 серіали в дусі "Сексуальної освіти"

Серіали, які схожі на "Сексуальну освіту" (колаж: Styler)
Автор: Юлія Любченко

Серіал "Сексуальна освіта" досі є неймовірно популярним, оскільки він розповідає про повсякденні проблеми підлітків. Гострі питання дорослішання, готовність до дорослого життя та звісно, тема сексу.

РБК-Україна (проект Styler) підготував список молодіжних серіалів, які схожі своєю тематикою на "Сексуальну освіту".

Сексифікація 

Цей серіал є польською версією "Сексуальної освіти". Він  розповідає історію сексуальних задоволень жінки. Це, до речі важливе питання для кожної дівчини, адже часто буває складно підняти тему "як хочу я". 

Саме це і демонструють у серіалі три подруги студентки Наталя, Павліна і Моніка. Повна недосвідченість дівчат у питаннях близькості з чоловіками - є проблемою, але водночас вона й змушує їх досліджувати свою власну сексуальну ідентичність. 

 

Сексуальне життя студенток 

Чотири абсолютно різні першокурсниці вимушені жити разом у гуртожитку. Всі вони хочуть різного від життя, але їх об’єднує одне - гормони та жага до дорослих пригод.

Кожна з них за короткий термін пізнає, що таке сексуальне життя та як воно впливає на інші сфери. Скромне життя студенток перетворюється на гасло "Ніяких правил - ніякого жалю". 

 

Ненаситна 

Історія дівчини, яка з самого дитинства мала зайву вагу і через це терпіла цькування однолітків. Але в один момент все змінилося. Дівчина стала справжньою красунею, яка мститься всім тим, хто її ображав. 

Тепер вона розкута, сексуальна та використовує свої жіночі чари у боротьбі за своє теперішнє положення. 

 

Свіже м’ясо 

Серіал переносить глядача у коледж, де навчаються першокурсники, які залишилися без нагляду батьків і самостійно пізнають доросле життя.

Серіал розповідає історії про різних персонажів і їхні спроби розібратися з освітою, сексуальними стосунками, взаєминами та роботою.

 

Скам 

Норвезький серіал про студентів старшої школи. Всі вони різні, за вихованням, ідеологією та поглядами на життя. Світ мажорів і звичайних дітей, які стикаються у вічну боротьбу. 

Закоханість, ненависть, секс і справжнє кохання поглинає п’ятьох  подруг, які і є головними героїнями серіалу про підліткове життя. 

 

Тендітні створіння 

Серіал відкриває завісу елітної балетної школи, куди вступає Невея. Там вирують справжні пристрасті. По-перше, тут шалена конкуренція за місце під сонцем. По-друге, особисте життя юних студенток не менш драматичне і цікаве. 

Роман з дорослим чоловіком, секс, зради. І все це переплітається з жорстокою боротьбою бути кращою у балеті - це і є новим життям головної героїні. 

 

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