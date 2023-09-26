"Сексифікація", "Сексуальне життя студенток" та ще 4 серіали в дусі "Сексуальної освіти"

Сексифікація

Цей серіал є польською версією "Сексуальної освіти". Він розповідає історію сексуальних задоволень жінки. Це, до речі важливе питання для кожної дівчини, адже часто буває складно підняти тему "як хочу я".

Саме це і демонструють у серіалі три подруги студентки Наталя, Павліна і Моніка. Повна недосвідченість дівчат у питаннях близькості з чоловіками - є проблемою, але водночас вона й змушує їх досліджувати свою власну сексуальну ідентичність.

Сексуальне життя студенток

Чотири абсолютно різні першокурсниці вимушені жити разом у гуртожитку. Всі вони хочуть різного від життя, але їх об’єднує одне - гормони та жага до дорослих пригод.

Кожна з них за короткий термін пізнає, що таке сексуальне життя та як воно впливає на інші сфери. Скромне життя студенток перетворюється на гасло "Ніяких правил - ніякого жалю".

Ненаситна

Історія дівчини, яка з самого дитинства мала зайву вагу і через це терпіла цькування однолітків. Але в один момент все змінилося. Дівчина стала справжньою красунею, яка мститься всім тим, хто її ображав.

Тепер вона розкута, сексуальна та використовує свої жіночі чари у боротьбі за своє теперішнє положення.

Свіже м’ясо

Серіал переносить глядача у коледж, де навчаються першокурсники, які залишилися без нагляду батьків і самостійно пізнають доросле життя.

Серіал розповідає історії про різних персонажів і їхні спроби розібратися з освітою, сексуальними стосунками, взаєминами та роботою.

Скам

Норвезький серіал про студентів старшої школи. Всі вони різні, за вихованням, ідеологією та поглядами на життя. Світ мажорів і звичайних дітей, які стикаються у вічну боротьбу.

Закоханість, ненависть, секс і справжнє кохання поглинає п’ятьох подруг, які і є головними героїнями серіалу про підліткове життя.

Тендітні створіння

Серіал відкриває завісу елітної балетної школи, куди вступає Невея. Там вирують справжні пристрасті. По-перше, тут шалена конкуренція за місце під сонцем. По-друге, особисте життя юних студенток не менш драматичне і цікаве.

Роман з дорослим чоловіком, секс, зради. І все це переплітається з жорстокою боротьбою бути кращою у балеті - це і є новим життям головної героїні.