Секс без зобов'язань: чому такі стосунки складніше, ніж здається

Секс без зобов'язань звучить як свобода без драми, але чи дійсно все так просто? У час стрімкого Тіндера, культури "не писати першим" і мінімальних очікувань усе більше людей обирають близькість без стосунків.

Як працює цей формат стосунків насправді, кому він підходить, а кому ні, і чи взагалі варто витрачати на це час, розповів для РБК-Україна (проєкт Styler) лайф коуч та сексолог Віталій Курсік.

Що таке секс без зобов'язань

Це формат інтимних стосунків, у яких учасники не зобов’язані до подальших романтичних або побутових зв'язків. Такий варіант популярний серед людей, які не шукають партнера на все життя, не хочуть емоційної залученості або мають власні життєві пріоритети.

Ідея легких, "ні до чого не зобов’язуючих" стосунків звучить привабливо. Без ревнощів, без запитань, без планів на майбутнє. Просто двоє дорослих, які отримують задоволення - і крапка.

"Але чи все так просто? Психіка людини - не робить вигляд, що нічого не відбувається. Навіть якщо ми домовились про "нічого серйозного", гормони, емоції, прив’язаність - можуть мати іншу думку", - пояснює експерт.

Він додав, що для когось це справді працює: є потреба - є задоволення - йдемо далі. А хтось непомітно для себе починає чекати повідомлень, ревнувати, думати "а раптом це щось більше"…

"Головне питання - не чи можливо це, а чи підходить це саме вам? Чи комфортно вам у таких стосунках? Чи не перетворюється легкість на тривожність? Чи справді це ваш свідомий вибір, а не спосіб уникнути близькості чи страху бути відкинутим?", - каже фахівець.

Кому підходять такі стосунки

Тим, хто чітко розуміє свої межі й вміє комунікувати

Тим, хто перебуває на етапі, коли стосунки не в пріоритеті

Людям з підвищеним сексуальним темпераментом або потребою у фізичному контакті

Кому не варто вступати у такі стосунки

Тим, хто легко прив’язується або має романтичні очікування

Людям, які сподіваються, що "з часом все переросте у щось більше"

Тим, у кого є схильність до ревнощів або нестабільна самооцінка

За словами експерта, навіть, коли обидва партнери домовилися, що "ніяких почуттів", це не завжди спрацьовує. Людський мозок запрограмований на зв'язок після фізичної близькості через гормони - окситоцин, дофамін і вазопресин.

У деяких випадках секс без зобов'язань може викликати почуття спустошення, ревнощів, знецінення і навіть стан депресії.

А як такі стосунки сприймають у суспільстві?

Секс без зобов'язань вже давно припинив бути табу в обговореннях. Навпаки, у поп-культурі це явище часто романтизують - від "друзі по сексу" до "зобов'язань". У фільмах, серіалах, книжках - часто зустрічаються пари, у яких немає зобов'язань, але є секс.

Тому сучасна молодь сприймає такий формат майже нормою. Сучасні додатки знайомств зробили доступ до таких форматів легшими, але не розв'язали питання емоційних ризиків.

Однак в реальному житті відсутність ясності часто веде до непорозумінь. І найчастіше такі стосунки швидко закінчуються, хтось з партнерів страждає і залишається образа. У дуже рідкісних випадках такі стосунки можуть з часом перерости у щось більш серйозне.

Секс без зобов'язань можливий, але не для всіх. Якщо вас не гнітить відсутність глибокого зв'язку, а партнер відкрито комунікує й не маніпулює - цей формат може працювати. Але, якщо з'явиться хоча б натяк на почуття чи якісь очікування - краще переглянути домовленості.

"Секс без зобов’язань - не завжди щось "неправильне". Але точно те, де важливо бути чесним - з собою і з іншим. І, можливо, саме тут - проєкція тих глибших тем, які варто дослідити", - резюмує Віталій Курсік.