Секс-скандал с нардепом в Раде: депутат рассказал о реакции жены

Нардеп от "Слуги народа" Богдан Яременко во время заседания в Верховной Раде занимался перепиской с девушкой из сферы интимных услуг. На этом занятии его "засекли" журналисты, но сам нардеп все отрицает и говорит, что специально все подстроил, мол, хотел разыграть работников СМИ. По его словам, это был "протест" против охоты журналистов на политиков. Об этом он сообщил изданию "Страна".

Также он назвал депутатов "жервами охоты журналистов" и посетовал на то, что за парламентариями постоянно подглядывают.

"Журналисты пытаются подглядеть, сфотографировать, это тяжело назвать журналистикой. Журналисты даже не пытаются взять комментарии у тех, за кем подглядывают, что происходит. Вот против этого мы и выступаем", - сказал Яременко.

Депутат отметил, что вся переписка специально сфабрикована и его коллеги предупреждали его этого не делать, но он не послушал их и сделал по-своему.

"Данная переписка является сфабрикованной, и на эту переписку никто с другого конца не отвечал. Этим я хотел показать, что так делать нельзя, и те, кто называют себя журналистами такими действиями злоупотребляют. Результат, – это то, что мы показали, что это идиотизм, фотографировать и не брать комментарии в тех, кого снимают", - сказал нардеп.

Слуга народа Яременко в Раде заказал проститутку (фото: Bykvu)

Яременко сообщил, что его жена в курсе всех его дел, но не всегда согласна с таким юмором.

"Об этой переписке знали некоторые коллеги, но это не имеет значения - кто именно", - заявил он.

Детектор лжи нардеп проходить отказался, лишь обмолвился, что не видит в этом никакого смысла.