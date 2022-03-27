Секс-символы войны: эти герои уже покорили сердца миллионов украинок (фото)

В период войны России против Украины секс-символов шоу-бизнеса потеснили новые настоящие герои, которые завоевали сердца украинок не просто своей внешностью, а мужеством, отвагой и патриотичностью.
Акцент войны сместил приоритеты во всем. Так, на "небосклоне" появились настоящие - наши звезды! Их новых фотографий и выходов в эфир стали ждать миллионы женщин. Наши мужчины обладают невероятной харизмой и силой духа, глядя на них военные будни становятся чуточку светлее. С такими защитниками понимаешь, что победа не за горами!
В материале Styler читайте о тех, кто "украл" сердца у многих украинок, и завоевал их симпатию навсегда.
Президента Украины по праву можно назвать главным олицетворением мужества и отваги в нашей стране.
Он с первого дня войны доказал украинцам и всему миру, что нам есть чем гордиться.
Гарант показал, что наша сила в сплоченности и единстве. Мы можем положиться на него и всех украинских мужчин.
Владимир Зеленский (фото: facebook.com/zelenskiy.official)
Политик, военный эксперт и советник главы Офиса президента завоевал авторитет и безумную симпатию у женщин. Еще бы. Как он умеет своим "кошачьим" и вкрадчивым голосом уверенно сообщать о потерях врага и разгромах оккупанта украинской армией. Настоящее успокоительное для многих.
Такому мужчине хочется доверять и верить. В сети Арестовича уже назвали "новым украинским крашем".
Алексей Арестович (фото: facebook.com/alexey.arestovich)
Глава Николаевской ОДА сегодня не просто чиновник. Это именно он популяризатор уже культовой фразы: "Добрий вечір, ми з України".
Его обворожительная улыбка и позитив пленили с первых минут. А успокаивающих эфиров Кима все ждут с нетерпением.
К слову, Виталий - настоящий секс-символ не только в Николаеве. Хотя в городе у него высокий уровень доверия, а местные девушки всерьез хотят за него замуж.
Виталий Ким (фото: facebook.com/VitaliiKimODA)
Еще один несомненный секс-символ украинской армии - это писатель и блогер Валерий Маркус.
Родился автор знаменитой книги "Сліди на дорозі", кстати, в Николаевской области.
В 2014 году Маркус попал на фронт, воевал под Славянском. Спустя два года на передовой у Валерия закончился контракт, но он принял решение продолжить борьбу с оккупантами.
Сейчас Валерий снова на службе в ВСУ. Также он отлично троллит оккупантов в своих соцсетях.
Его физическая форма и боевой дух - предмет восхищения многих украинок.
Валерий Маркус (фото: instagram.com/valerii_markus)
Спикер СБУ вполне может считаться главным "конкурентом" Виталия Кима и Алексея Арестовича.
Отметим, что он мало говорит о себе и почти не делится личным в соцсетях.
Но внимание украинских женщин он уже завоевал сполна! Некоторые девушки даже хотят видеть Артема в проекте Холостяк...
Артем Дехтяренко (фото: facebook.com/art.denko)
Ни для кого не секрет, что Владимир Кличко и до войны пользовался бешеной популярность у женского пола. А теперь он с братом делает большие дела на благо Украины и за это его полюбили вдвойне.
На одном из недавних видео братья надели вышиванки и записали патриотичное видео. Гордимся!
Владимир Кличко остается в Украине (фото: instagram.com/klitschko)
Одесский блогер и активист прекрасно подбадривает украинский народ, не только женщин.
Он постоянно публикует оптимистичные видео с пророческими заявлениями, что "р*сня будет дохлой".
Также он отлично задает настроение, говоря, что это война будет последней для России.
Сергей Стерненко (фото: instagram.com/s_sternenko)
В первые дни российского вторжения в Украину Дмитрий прорвал оборону противника на мосту в Херсонской области и обеспечил выход колонн 59-й ОМБР из окружения.
Естественно, такое мужество не может не вдохновлять. С такими мужчинами украинки могут спать спокойно!
Дмитрий Дозирчий сталь героем Украины (фото: Юрий Цаплиенко)
Молодые ребята-военные потрясают своим мужеством!
23-летний танкист Евгений Пальченко удостоен звания Герой Украины за то, что прикрыл выход бригады из окружения российских захватчиков, чем спас жизнь своих боевых побратимов.
Евгений Пальченко (фото: twitter.com/defenceu)
Канадец с позывным "Вали" известен во всем мире. Он - один из самых лучших снайперов в мире. Сейчас он воюет против российских фашистов на стороне ВСУ.
К слову, канадца уже неоднократно хоронили росСМИ, а он отважно продолжает делать свое дело на благо Украины.
Мужчина с большой буквы!
Канадский снайпер "Вали" (фото: twitter.com/geouacom)