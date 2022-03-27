Секс-символы войны: эти герои уже покорили сердца миллионов украинок (фото)

Владимир Зеленский

Президента Украины по праву можно назвать главным олицетворением мужества и отваги в нашей стране.

Он с первого дня войны доказал украинцам и всему миру, что нам есть чем гордиться.

Гарант показал, что наша сила в сплоченности и единстве. Мы можем положиться на него и всех украинских мужчин.

Владимир Зеленский (фото: facebook.com/zelenskiy.official)

Алексей Арестович

Политик, военный эксперт и советник главы Офиса президента завоевал авторитет и безумную симпатию у женщин. Еще бы. Как он умеет своим "кошачьим" и вкрадчивым голосом уверенно сообщать о потерях врага и разгромах оккупанта украинской армией. Настоящее успокоительное для многих.

Такому мужчине хочется доверять и верить. В сети Арестовича уже назвали "новым украинским крашем".

Алексей Арестович (фото: facebook.com/alexey.arestovich)

Виталий Ким

Глава Николаевской ОДА сегодня не просто чиновник. Это именно он популяризатор уже культовой фразы: "Добрий вечір, ми з України".

Его обворожительная улыбка и позитив пленили с первых минут. А успокаивающих эфиров Кима все ждут с нетерпением.

К слову, Виталий - настоящий секс-символ не только в Николаеве. Хотя в городе у него высокий уровень доверия, а местные девушки всерьез хотят за него замуж.

Виталий Ким (фото: facebook.com/VitaliiKimODA)

Валерий Маркус

Еще один несомненный секс-символ украинской армии - это писатель и блогер Валерий Маркус.

Родился автор знаменитой книги "Сліди на дорозі", кстати, в Николаевской области.

В 2014 году Маркус попал на фронт, воевал под Славянском. Спустя два года на передовой у Валерия закончился контракт, но он принял решение продолжить борьбу с оккупантами.

Сейчас Валерий снова на службе в ВСУ. Также он отлично троллит оккупантов в своих соцсетях.

Его физическая форма и боевой дух - предмет восхищения многих украинок.

Валерий Маркус (фото: instagram.com/valerii_markus)

Артем Дехтяренко

Спикер СБУ вполне может считаться главным "конкурентом" Виталия Кима и Алексея Арестовича.

Отметим, что он мало говорит о себе и почти не делится личным в соцсетях.

Но внимание украинских женщин он уже завоевал сполна! Некоторые девушки даже хотят видеть Артема в проекте Холостяк...

Артем Дехтяренко (фото: facebook.com/art.denko)

Владимир и Виталий Кличко

Ни для кого не секрет, что Владимир Кличко и до войны пользовался бешеной популярность у женского пола. А теперь он с братом делает большие дела на благо Украины и за это его полюбили вдвойне.

На одном из недавних видео братья надели вышиванки и записали патриотичное видео. Гордимся!

Владимир Кличко остается в Украине (фото: instagram.com/klitschko)

Сергей Стерненко

Одесский блогер и активист прекрасно подбадривает украинский народ, не только женщин.

Он постоянно публикует оптимистичные видео с пророческими заявлениями, что "р*сня будет дохлой".

Также он отлично задает настроение, говоря, что это война будет последней для России.

Сергей Стерненко (фото: instagram.com/s_sternenko)

Дмитрий Дозирчий

В первые дни российского вторжения в Украину Дмитрий прорвал оборону противника на мосту в Херсонской области и обеспечил выход колонн 59-й ОМБР из окружения.

Естественно, такое мужество не может не вдохновлять. С такими мужчинами украинки могут спать спокойно!

Дмитрий Дозирчий сталь героем Украины (фото: Юрий Цаплиенко)

Евгений Пальченко

Молодые ребята-военные потрясают своим мужеством!

23-летний танкист Евгений Пальченко удостоен звания Герой Украины за то, что прикрыл выход бригады из окружения российских захватчиков, чем спас жизнь своих боевых побратимов.

Евгений Пальченко (фото: twitter.com/defenceu)

Суперснайпер Wali

Канадец с позывным "Вали" известен во всем мире. Он - один из самых лучших снайперов в мире. Сейчас он воюет против российских фашистов на стороне ВСУ.

К слову, канадца уже неоднократно хоронили росСМИ, а он отважно продолжает делать свое дело на благо Украины.

Мужчина с большой буквы!

Канадский снайпер "Вали" (фото: twitter.com/geouacom)