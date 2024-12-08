Секс-символ Гнатковський показав колекцію найдорожчих подарунків: ексклюзивні фото

Що колекціонує Гнатковський сьогодні

В дитинстві майбутній актор, як і багато хто з нас, збирав наклейки.

"Малим колекціонував наклейки Turbo, Bombibom, Oto moto. Дуже багато назбирав. І ми з друзями постійно грали в фантики. Але в одному мить я програв усе! Старші хлопці з підʼїзду виграли в мене, бо я ще не вмів так добре грати. Засмутився через це і дуже плакав, бо ще ж геть дитиною був. Дуже шкодував!" - розповів Олексій.

Олексій Гнатковський у шоу “Хто зверху?” (фото: Новий канал)

Будучи дорослим, зізнається актор, він усвідомив, що не можна привʼязуватися до матеріальних речей. та припинив збирати їх.

Але виняток все ж є. Мова йде про подарунки від військових, який з початком повномасштабного вторгнення назбиралося дуже й дуже багато.

“Мені дарують дуже багато шевронів. Але я стараюся розігрувати їх на аукціонах та віддавати гроші на ЗСУ. Взагалі в мене вже сформувалася ціла колекція подарунків та трофеїв від наших захисників", - зазначає 39-річний актор.

Окрім шевронів, є багато прапорів та гільз. Але серед найбільш знакових і дорогих речей у колекції Гнатковського зокрема медаль за допомогу від 24-тої бригади імені короля Данила Галицького. Однак це не все.

“Також зберігаю багато інших речей, пов'язаних з війною. Серед них: ексклюзивна марка від Залужного, марка “Русскій воєнний корабль”, бахмутська сіль, ручка з патрона, малюнок від дівчинки-художниці з Донецька, на якому вона поєднала терикони та Карпати", - поділився він.

Дивіться ексклюзивні фото колекційних речей Гнатковського:

Речі з колекції Олексія Гнатковського (фото надані актором)