ua en ru
Нд, 08 грудня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

Секс-символ Гнатковський показав колекцію найдорожчих подарунків: ексклюзивні фото

Неділя 08 грудня 2024 20:45
UA EN RU
Секс-символ Гнатковський показав колекцію найдорожчих подарунків: ексклюзивні фото Олексій Гнатковський поділився фото дорогих його серцю подарунків (фото: facebook.com/Oleksiy Gnatkovskiy)
Автор: Іванна Пашкевич

Популярний актор Олексій Гнатковський, який минулого року був визнаний секс-символом України і отримав премію “Золотий ліфон", розповів про своє хобі і найдорожчі його серцю подарунки.

Зірка фільму “Довбуш" поділився з РБК-Україна (проект Styler) світлинами презентів і розповів за лаштунками шоу Нового каналу “Хто зверху?”, чому вони для нього важливі.

Що колекціонує Гнатковський сьогодні

В дитинстві майбутній актор, як і багато хто з нас, збирав наклейки.

"Малим колекціонував наклейки Turbo, Bombibom, Oto moto. Дуже багато назбирав. І ми з друзями постійно грали в фантики. Але в одному мить я програв усе! Старші хлопці з підʼїзду виграли в мене, бо я ще не вмів так добре грати. Засмутився через це і дуже плакав, бо ще ж геть дитиною був. Дуже шкодував!" - розповів Олексій.

Секс-символ Гнатковський показав колекцію найдорожчих подарунків: ексклюзивні фото

Олексій Гнатковський у шоу “Хто зверху?” (фото: Новий канал)

Будучи дорослим, зізнається актор, він усвідомив, що не можна привʼязуватися до матеріальних речей. та припинив збирати їх.

Але виняток все ж є. Мова йде про подарунки від військових, який з початком повномасштабного вторгнення назбиралося дуже й дуже багато.

“Мені дарують дуже багато шевронів. Але я стараюся розігрувати їх на аукціонах та віддавати гроші на ЗСУ. Взагалі в мене вже сформувалася ціла колекція подарунків та трофеїв від наших захисників", - зазначає 39-річний актор.

Окрім шевронів, є багато прапорів та гільз. Але серед найбільш знакових і дорогих речей у колекції Гнатковського зокрема медаль за допомогу від 24-тої бригади імені короля Данила Галицького. Однак це не все.

“Також зберігаю багато інших речей, пов'язаних з війною. Серед них: ексклюзивна марка від Залужного, марка “Русскій воєнний корабль”, бахмутська сіль, ручка з патрона, малюнок від дівчинки-художниці з Донецька, на якому вона поєднала терикони та Карпати", - поділився він.

Дивіться ексклюзивні фото колекційних речей Гнатковського:

Секс-символ Гнатковський показав колекцію найдорожчих подарунків: ексклюзивні фото

Секс-символ Гнатковський показав колекцію найдорожчих подарунків: ексклюзивні фото

Секс-символ Гнатковський показав колекцію найдорожчих подарунків: ексклюзивні фото

Секс-символ Гнатковський показав колекцію найдорожчих подарунків: ексклюзивні фото

Секс-символ Гнатковський показав колекцію найдорожчих подарунків: ексклюзивні фото

Секс-символ Гнатковський показав колекцію найдорожчих подарунків: ексклюзивні фото

Секс-символ Гнатковський показав колекцію найдорожчих подарунків: ексклюзивні фото

Секс-символ Гнатковський показав колекцію найдорожчих подарунків: ексклюзивні фото

Секс-символ Гнатковський показав колекцію найдорожчих подарунків: ексклюзивні фото

Секс-символ Гнатковський показав колекцію найдорожчих подарунків: ексклюзивні фото

Секс-символ Гнатковський показав колекцію найдорожчих подарунків: ексклюзивні фото

Речі з колекції Олексія Гнатковського (фото надані актором)

До слова, раніше Олексій Гнатовський озвучив чесну думку про майбутнє.

Також ми писали, що актор врятував життя людині.

Читайте РБК-Україна в Google News
Зірки шоу-бізнесу Актори
NEWS
Не папірець з кількома підписами. Зеленський відповів, що потрібно для завершення війни
Не папірець з кількома підписами. Зеленський відповів, що потрібно для завершення війни