Секс-символ 90-х: куди зникла та чим сьогодні займається Каріна Плай

У середині 90-х вона вважалася однією з найеротичніших та неординарніших артисток української естради. Карина Плай, чиє справжнє ім'я Наталія Ягунова, - українська співачка, композиторка та членкиня Спілки діячів естрадного мистецтва України.

Біографія Каріни Плай

Каріна Плай народилася у 1971 році у Львові в родині музикантів. Її батько був саксофоністом, мати - піаністкою, а бабуся - заслуженою артисткою України. З дитинства вона проявляла інтерес до музики: співала в естрадних колективах, писала власні пісні, відвідувала з батьком джазові заходи та виконувала соло в хорі львівської музичної школи №1, де навчалася грати на фортепіано. Крім того, Каріна брала участь у музичних конкурсах, представляючи школу №5, де здобула середню освіту.

У 14 років, вступивши до Львівського музичного училища, Каріна почала будувати власну кар’єру, працюючи у вокально-інструментальному ансамблі та акомпаніатором у Львівському театрі пантоміми "Мімограф". У 17 років стала концертмейстером колективу “Щасливе дитинство”, а також почала виступати як сольна співачка. У 1992 році вступила до Рівненського університету культури та мистецтв, а незабаром познайомилася з продюсером Олександром Єрченком, який допоміг їй розпочати професійну кар'єру. Каріна Плай є членом Асоціації діячів естрадного мистецтва України та виховує сина Артема.

Каріна Плай у 2023 році (фото: facebook.com/PlaiKarina)

Кар'єрні здобутки Каріни Плай

Свою кар'єру артистка розпочала у 1993 році з виступу у будинку культури у Львові. Вона швидко завоювала прихильність глядачів після участі в телепрограмах "Нехай" і "Телефан". Її образ оцінили як еротичний та неординарний. Того ж року вона отримала можливість представляти Україну на міжнародному фестивалі "Слов'янський Базар".

Відтоді пісні Каріни починають активно звучати на радіостанціях, а перший хіт "Хлопчик мій" у 1994 році перемагає у національному хіт-параді "12-2". Далі стала володаркою гран-прі конкурсу “Первоцвіт”, а наприкінці 90-х перемогла в шоу "Пісня року", хіт-параді "Хіт Року" та фестивалі "Парад Парадів". Виступала на "Таврійських іграх" та міжнародному фестивалі "Оксамитовий сезон". Плай була першою в країні артисткою, яка презентувала створений із використанням комп’ютерної графіки кліп на пісню "Непристойні сни". Брала участь в програмах "Говорить країна" та "Стосується кожного".

Каріна Плай у 2017 році (фото: facebook.com/PlaiKarina)

У 2002 році змінила романтичний стиль музики на більш драйвовий, готуючи альбом "Вишневий вітер". У 2013-му частково відійшла від музики через сімейні обставини. У 2015-му відновила музичну діяльність після знайомства з рок-музикантом Славою Сінчуком, а у 2018-2019-му увійшла в рейтинги найвпливовіших людей Львівщини та України. У творчому доробку співачки такі відеокліпи, як "Марево", "Непристойні сни", "Коли-небудь" та інші.

Співачка Каріна Плай (фото: facebook.com/PlaiKarina)

Каріна Плай сьогодні

Артистка продовжує займатися музикою. Раніше повідомлялося, що вона проживає в Києві та Львові. Вона рідко з'являється на публіці. На своїй сторінці у Facebook анонсує нові доробки, зокрема в дуеті зі Славою Сінчуком. Так, у лютому 2025-го вони випустили зворушливу пісню "Ти не один", якою хотіли підтримати народ в страшні часи повномасштабної війни.

Також Каріна активно коментує події в музичній індустрії. В інтерв'ю Meta вона висловила ставлення до можливості блокування російської музики в Україні. На думку артистки, якщо немає любові та поваги до національної культури та історії, то жодні заборони не стануть на заваді. Вона пропонує популяризувати серед населення найкращі досягнення в історії, культурі, науці та спорті, щоб формувати національну гордість і самоповагу. Це, на її думку, зробить питання мови органічним.

Як виглядає Каріна Плай (фото: facebook.com/PlaiKarina)

Не обійшла й тему перемоги Ziferblat на відборі на "Євробачення 2025". Співачка відзначила романтичний імідж артистів, але зазначила, що особисто віддає перевагу більш мужньому та енергійному вокалу. Щодо шансів гурту на перемогу в конкурсі, то вона не впевнена, що їхня лірика зможе захопити публіку, але побажала їм удачі, зауваживши, що конкурс часто приносить несподіванки.

Плай у лютому 2025-го (фото: facebook.com/PlaiKarina)

Артистка також емоційно реагує на російські атаки по українській інфраструктурі, зокрема у вересні минулого прокоментувала удар російського безпілотника по житловому кварталу Львова, внаслідок якого постраждав її рідний район.

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