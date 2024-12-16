Секс покращує роботу мозку та пам'ять: вчені розповіли, що потрібно для такого ефекту

Дослідники з'ясували, що секс покращує роботу мозку та пам'ять, але для цього інтимні стосунки у парі мають бути регулярними - декілька разів на тиждень.

Було проаналізовано дані за 2 роки у понад 6000 дорослих людей віком від 50 років. Сексуально активні пари показують кращі тести на пам'ять у середньому віці, ніж пари, які не мають регулярних стосунків.

Учасники ретельно стежили за своїм харчуванням, сном та статевим життям, а потім детально розповідали, як часто вони цілувалися, торкалися один одного та переходили до інтимного зближення будь-яким способом.

Ті, хто мав більш регулярне статеве життя, змогли пригадати останні події краще, ніж ті, хто нехтував задоволеннями у ліжку. І хоча активне статеве життя не запобігло погіршенню когнітивних функцій з часом, пари з більшою активністю почувалися значно краще.

До того ж варто займатися сексом регулярно не тільки після 50 років, а й раніше, щоб тримати роботу мозку та пам'ять у постійному тонусі.

І хоча з віком старіння все одно почне впливати на ментальне здоров'я, регулярні інтимні стосунки будуть приносити не тільки насолоду, а й покращувати стан здоров'я та дарувати відчуття щастя. Тому не варто від сексу відмовлятися у будь-якому віці.

Крім того, на зниження когнітивних функцій після 50 років дуже сильно впливали інші фактори: гени, спосіб життя, куріння, вживання алкоголю та відсутність фізичних вправ.