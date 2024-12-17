Секс після народження дитини: з якими проблемами стикаються пари та як їх вирішити
Народження дитини - це величезна радість, але й велике випробування для стосунків. Зміни, що приходять у життя пари, часто впливають на інтимну сферу. Молоді батьки зіштовхуються з різними проблемами, які не залишають їм можливості побути вдвох наодинці.
Які проблеми можуть виникати у батьків після народження в інтимній сфері та як їх вирішити, розповів для РБК-Україна (проєкт Styler) лайф коуч та сексолог Віталій Курсік.
Фізичне та емоційне виснаження
Догляд за немовлям забирає багато сил. Втома, недосипання й постійна турбота про малюка залишають мало енергії для інтимності.
"Щоб розв'язати цю проблему, спробуйте знайти час для відпочинку. Просіть про допомогу близьких чи чергуйтеся в догляді за дитиною, щоб у вас була можливість відновитися", - радить експерт.
Зміни в тілі жінки
Багато жінок після пологів відчувають невпевненість у своєму тілі. Це може впливати на їхнє бажання близькості.
"Чоловікові важливо підтримати партнерку, говорити їй компліменти, показувати, що вона все ще бажана", - пояснює Віталій Курсік.
Зміна ролей у стосунках
Нові обов’язки можуть створювати напругу між партнерами. Часто це призводить до відчуття нерозуміння чи образ.
"Щоб цього уникнути, спілкуйтесь відкрито: діліться своїми емоціями та обговорюйте, як можете допомогти один одному", - радить фахівець.
Втрата спонтанності
З появою дитини секс рідко буває таким спонтанним, як раніше. Але це не означає, що інтимність зникає.
"Знайдіть час для себе, навіть якщо це означає планувати побачення чи близькість. Головне – створювати моменти лише для вас двох", - рекомендує Віталій Курсік.
Психологічний бар’єр
Іноді жінка може відчувати страх чи дискомфорт перед відновленням сексуального життя. Це нормально, адже її тіло проходить через багато змін.
"Чоловікові потрібно бути терплячим і уважним, а за потреби - звернутися до лікаря чи психолога для консультації. Пам’ятайте, що кожна пара проходить цей етап по-своєму", - пояснює експерт.
Він додав, що у такий період важливо підтримувати одне одного, говорити про свої почуття й разом шукати рішення.
"Інтимність після народження дитини може стати ще глибшою, якщо ви обоє працюватимете над своїми стосунками", - резюмує Віталій Курсік.
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