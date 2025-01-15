Секс на першому чи третьому побаченні: коли рано, а коли вже може й пізно?

Сексуальність і стосунки - це дуже індивідуальна сфера, і тут немає універсального рецепта. Для когось секс на першому побаченні - це природно, бо "хімія" настільки сильна, що хочеться бути ближчими тут і зараз.

Для інших інтим на третьому чи навіть п’ятому побаченні може здатися поспішним, бо важливо більше дізнатися одне про одного.

Коли рано?

"Рано - це тоді, коли ви відчуваєте дискомфорт чи тиск. Якщо ви погоджуєтеся на секс тільки тому, що боїтеся втратити інтерес партнера, варто зупинитися й запитати себе: "Чого хочу я?" - пояснює експерт.

Він додав, що сексуальний контакт має бути бажанням обох, а не способом відповідати чиїмось очікуванням.

А коли може бути вже пізно?

"Затягування з інтимом теж може створити проблему. Якщо ваші стосунки починають здаватися дружніми або партнер починає сумніватися у вашій взаємній привабливості, це може охолодити початковий запал", - пояснив сексолог.

Секс - це не лише фізичне задоволення, але й спосіб емоційного зближення, тож іноді чекання може нашкодити розвитку зв’язку.

Як знайти "правильний момент"?

Слухайте себе. Найкращий момент для інтиму - це той, коли ви обоє цього щиро хочете, без сумнівів і страху.

Довіряйте комунікації. Запитуйте, що відчуває партнер, діліться своїми думками. Це допоможе уникнути непорозумінь.

Не оцінюйте себе чи іншого. Секс на першому побаченні не робить вас "легковажними", так само як і чекання не є ознакою "стриманості". Це лише ваш вибір.

"І пам’ятайте: стосунки - це не про графіки чи дедлайни. Якщо ви обоє відчуваєте притягання й готові до близькості, то це і є правильний момент, незалежно від того, яке це побачення", - резюмує Віталій Курсік.