Секс-контроль: 6 установок перфекціоніста, які заважають насолоді в ліжку

Перфекціонізм здатен зруйнувати навіть найкращий секс. У голові починають плутатися думки між тим, як має бути і як є насправді, у тілі з'являється напруга, і замість насолоди - розчарування. Які ж установки можуть завадити?

Які установки перфекціоніста можуть заважати отримувати насолоду у ліжку, розповів для РБК-Україна (проєкт Styler) лайф коуч та сексолог Віталій Курсік.

Перфекціонізм у сексі?

Насправді перфекціонізм - корисна риса характеру, але вона допомагає у кар'єрі або навчанні. Але інтимні втіхи - це не іспит з біології та не змагання. І якщо завищені вимоги до себе та інших проникають в ліжко, то ця риса стає ворогом задоволення.

Замість того, щоб розслабитись і віддатися почуттям, перфекціоністи в ліжку часто надмірно контролюють ситуацію, себе та партнера, перетворюючи близькість на своєрідний "іспит".

"Для багатьох перфекціоністів інтимність - ще один простір, де треба "бути ідеальним", "відповідати", "справляти враження". На жаль, такі установки ведуть не до кращого досвіду, а до розчарувань і втрати контакту з власним тілом. Ти в сексі, але ти не тут", - каже експерт.

Я повинен бути ідеальним/ідеальною у ліжку

Такі думки часто виникають через перегляд фільмів та серіалів, у тому числі й порнографічних, з суспільних очікувань, з глянцевих журналів, з інтернету.

Але при цьому людина фактично не у своїх відчуттях, а у постійному контролі. Усе ж має бути "правильно", "сексуально". І саме це викликає постійну напруженість, не справжність, втому, заважає розслабитися.

Партнер мене постійно оцінює

І це викликає справжню тривогу - чи виглядаю привабливо, чи подобається йому/їй, чи я роблю все, як треба. І цей внутрішній інспектор вбиває спонтанність, щирість та розслабленість.

"Перфекціоніст очікує від партнера бездоганних реакцій, що відповідають його уявленням про "правильний" секс. Якщо партнер не висловлює достатньо емоцій (на погляд перфекціоніста), не рухається так, як очікується, або не досягає певного стану "в ідеальний час", це може викликати роздратування, почуття невдачі або навіть образи", - каже Віталій Курсік.

Він підкреслив, що це перетворює партнера на об'єкт, який має відповідати певним критеріям, а не живу людину.

Все має йти за планом

Інтимність - це спонтанність та непередбачуваність. Але перфекціоніста це не влаштовує і він хоче "спланувати" секс: якою має бути послідовність дій, яка реакція має бути у партнера, як має закінчуватися процес.

"Відхилення від цього "плану" викликає розчарування, тривогу і здатність отримувати задоволення від моменту. Спроба контролювати кожну деталь вбиває живе відчуття близькості", - додає коуч.

Секс має бути кожного разу з феєрверком

Сексуальний досвід не завжди вершина насолоди. Та й секс буває різний: рутинний, ніжний, просто, щоб "побути разом", яскравий, і так - з феєрверками.

Але перфекціоністу потрібно шоу кожного разу. Якщо його нема - це викликає напругу, тривожність, розчарування. Дехто навіть потім починає вигадувати, ніби секс був не надто яскравим - отже, є проблеми у стосунках.

Я не маю права на помилку

У ліжку, як і в житті, трапляються "незручні" моменти, "неправильні" рухи, або просто те, що не відповідає очікуванням. Для перфекціоніста будь-яка "помилка" стає приводом для самобичування та зіпсованого настрою.

Страх зробити щось не так паралізує, змушує бути надмірно обережним і позбавляє радості від експериментів та природного потоку.

"Якщо щось пішло не так - технічна заминка, невдалий рух, пауза, то все, це сприймається, як провал у ліжку. Але секс - це про природність, чуттєвість та дослідження одне одного. І без права на помилку - нема простору для гри двох людей", - підкреслює фахівець.

Я не можу дозволити собі бути вразливим/вразливою

Справжня інтимність вимагає вразливості, здатності віддатися моменту, відкрити свої почуття та бажання, навіть якщо це здається "недосконалим".

Перфекціоніст боїться показати свою слабкість, невпевненість або неконтрольовані емоції, побоюючись осуду або невідповідності "ідеальному" образу.

Цей страх вразливості створює бар'єр між партнерами й не дозволяє досягти глибокої близькості.

Я повинен задовольнити партнера на 100%

"І секс з такими установками перетворюється на справжній іспит. І оці надмірні намагання заважають насолоджуватися процесом не тільки перфекціоністу, але і його партнеру. Головне, про що така людина забуває - що це спільний процес, а не одностороння демонстрація "майстерності", - додає експерт.

Що ж робити?

Фіксуй ці установки у власній голові та намагайся зменшити їхній вплив

Перемикай фокус на відчуття і намагайся бути в процесі, а не спостерігати ніби зі сторони

Говори з партнером і ділися своїми відчуттями

Дозволь собі бути "недосконалим" - тілом, у рухах, у задоволенні

"Важливо пам'ятати, що секс - це не змагання і не іспит, а взаємодія, гра, дослідження та емоційний зв'язок. Дозвольте собі бути недосконалим, відпустіть контроль, довіртеся партнеру та власному тілу. Справжнє задоволення приходить тоді, коли ви перестаєте "грати роль" і просто насолоджуєтеся моментом близькості", - резюмує Віталій Курсік.