Секс-іграшки у стосунках: чи варто їх пробувати парі та що вони можуть дати

Секс-іграшки давно перестали бути чимось табуйованим. Багато пар використовують їх як спосіб внести різноманітність у стосунки та підвищити задоволення від інтимного життя. Але чи справді це того варте?

Чи варто пробувати секс-іграшки для інтимного задоволення у парі, розповів для РБК-Україна (проєкт Styler) лайф коуч та сексолог Віталій Курсік.

Ось декілька аргументів "за" і кілька порад, як зробити цей досвід комфортним і приємним для обох партнерів.

Збагачення інтимного життя

Секс-іграшки можуть допомогти урізноманітнити звичний інтимний сценарій і додати нові відчуття, які важко досягти без їхньої допомоги. Це корисно для пар, які вже тривалий час разом і відчувають, що сексуальне життя стало рутинним.

Зміцнення емоційного зв’язку

Спроба чогось нового в інтимному житті може зблизити партнерів. Обговорення нових ідей, вибір іграшок разом, експерименти - усе це вимагає довіри й відкритості, що позитивно впливає на стосунки. Такий досвід створює простір для взаємної підтримки й спільного розвитку.

Підвищення чутливості

Деякі секс-іграшки допомагають стимулювати чутливі зони, підсилюючи задоволення від близькості. Наприклад, вібратори можуть допомогти жінкам легше досягати оргазму, а різні аксесуари можуть додати нові відчуття, які відкривають нові грані сексуального досвіду.

Подолання сексуальних труднощів

Секс-іграшки можуть стати підтримкою для пар, які стикаються з певними труднощами в інтимному житті, наприклад, зі зниженим лібідо або складнощами з досягненням оргазму. Використання таких засобів допомагає знайти нові способи отримання задоволення і розширити можливості для близькості.

Як зробити це приємним досвідом для обох:

Обговоріть це разом. Відверте спілкування - ключ до успішного введення нових практик у стосунки. Важливо, щоб обидва партнери відчували себе комфортно.

Починайте з простих речей. Якщо це перший досвід із секс-іграшками, виберіть щось нескладне й універсальне, що не буде викликати зайвого дискомфорту.

Будьте чутливими до реакцій один одного. Якщо один із партнерів відчуває дискомфорт, краще відкласти експеримент або обговорити можливі варіанти, які будуть більш комфортними.

"Секс-іграшки - це лише інструмент для підвищення задоволення. Головне - не примушувати ні себе, ні партнера до того, що не приносить радості чи викликає сумніви. Якщо обидва партнери відкриті до нового досвіду, іграшки можуть стати захоплюючим доповненням у вашому інтимному житті", - радить Віталій Курсік.