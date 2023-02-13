Секретний спосіб дізнатися, чи прослуховується ваш телефон: натисніть одну кнопку

Як активувати або деактивувати код *#21#, щоб дізнатися, чи не прослуховується ваш мобільний?

Сучасні телефони, як і раніше, зберігають деякі функції, властиві старішим моделям. Зазвичай це ряд цифр, символів, іноді й того, й іншого, що дозволяє отримати доступ до функцій, про існування яких ви навіть не підозрюєте. Зазначається, що є функція переадресації дзвінків.

Перед тим, як скасувати переадресацію, слід спочатку дізнатися, чи активовано цю функцію на вашому смартфоні. Ось тут і з'являється знаменитий код *#21#, який вам варто набрати.

З'явиться сіре вікно з інформацією про передачу факсів, SMS, даних, голосу, дзвінків тощо. Якщо ви помітите, що активовано переадресацію, телефон може прослуховуватися.

Як скасувати переадресацію дзвінків?

Якщо переадресація була активована без вашого відома на вашому смартфоні, наберіть код ##002#. Він вимикає будь-яку переадресацію дзвінків. Таким чином, приймати їх будете лише ви.

Ви автоматично завершите переадресацію всіх дзвінків, а також решту переадресації (наприклад, SMS). Вони не будуть активовані знову, якщо хтось не отримає доступ до SIM-картки.; або зі свого мобільного телефону, або вставивши вказану картку в інший телефон.

Не соромтеся скористатися цими кодами, щоб захистити свою конфіденційність та уникнути прослуховування телефону.