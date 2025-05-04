Секретне задоволення наодинці: норма чи тривожний сигнал у стосунках?

Самозадоволення - це нормально?

Мастурбація - це одна з тих тем, про які всі знають, всі практикують (принаймні більшість), але говорити про неї вголос - соромно.

"Навіть із партнером говорити на цю тему важко. А особливо, якщо партнер - законний. Тож давайте чесно. Мастурбація - це абсолютно нормальна форма сексуальності. Вона притаманна і підліткам, і дорослим, і тим, хто у стосунках, і тим, хто сам. Це спосіб пізнавати своє тіло, розряджати напругу, підтримувати сексуальний тонус", - каже експерт.

Він підкреслив, що такий спосіб отримати задоволення у деяких періодах життя (наприклад, під час відряджень, стресів, розладів лібідо у партнера) - це навіть своєрідна форма турботи про стосунки, щоб не тиснути один на одного.

А що, якщо це відбувається у шлюбі? Це зрада?

Ні. Якщо мастурбація не замінює інтим із партнером, а доповнює сексуальне життя - це окей. Це психологічна норма, бо потреба у фізичному розслабленні не завжди пов'язана з нестачею любові та інтиму в існуючих стосунках.

За даними багатьох досліджень, більшість пар (особливо у довгих стосунках) стикаються з ситуацією, коли один або обидва партнери використовують самозадоволення.

Найчастіші причини:

Зняття стресу або безсоння

Медитативна чи фізіологічна звичка з юності

Відчуття контролю, якого не вистачає у парі

Інколи - уникнення близькості або конфлікт

Неможливість займатися сексом з партнером (хвороба, відрядження)

Різні потреби у партнерів (наприклад, чоловікові оргазм потрібен щоранку, а жінці вистачає 2 рази на тиждень)

Коли це може бути сигналом проблеми

Якщо партнер уникає сексуального контакту, але займається мастурбацією

Якщо з'являється емоційна дистанція, а інтимне життя стає повністю "індивідуальним"

Якщо з'явилась залежність від порнографії або це набуває нав'язливого характеру

"Проблема починається не з самого факту, а з приховування, сорому, емоційної віддаленості або залежності. Якщо партнер не може або не хоче говорити про свої бажання - ось тоді варто задуматися", - каже Віталій Курсік.

Що робити, якщо дізнались, що ваш партнер мастурбує?

По-перше, не панікувати.

По-друге - поговорити. Без звинувачень і драми. Просто з інтересом і бажанням краще пізнати одне одного.

"І найважливіше: мастурбація не конкуренція. Це не про те, що ви "недостатньо хороші". Це про особистий простір, потребу в розрядці або просто - звичку", - додає фахівець.

Мастурбація партнера не завжди є ознакою зради чи проблем. Це може бути природною частиною особистого простору, навіть у дуже близьких стосунках.

Проте, якщо вона стає заміною сексуального зв'язку, варто відкрито поговорити і, можливо, звернутися до фахівця.

"Питання сексуальності завжди трохи делікатні. Але чим більше в парі щирості й без сорому, тим менше приводів для тривоги. А якщо вам складно говорити про це без болю, сорому чи ревнощів - тут може допомогти сексолог. Без оцінок. Без нотацій. Просто щиро, доросло і з повагою до вас обох", - резюмує Віталій Курсік.