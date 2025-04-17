Секрети тіла мрії: 7 дієвих правил схуднення сінгапурців

Сінгапурські жінки часто демонструють вражаючі результати у боротьбі із зайвою вагою. Все завдяки простим, але ефективним звичкам.

РБК-Україна (проект Styler) повідомляє про ключові способи, які допомагають їм стрімко худнути без виснажливих дієт і складних тренувань.

Чому жителі Сінгапуру набирають вагу

Сінгапур - це рай смачної їжі, тому там залишатися у гарній формі може бути дуже важко.

Тому багатьом важко схуднути, оскільки всі магазині переповнені калорійними стравами, а стрімкий спосіб життя залишає мало часу на фізичні вправи.

Однак, щоб схуднути, жителі Сінгапуру дотримуються правильних стратегій.

Правила, які допомагають схуднути

Жителі Сінгапуру вечеряють рано

Багато людей мають тенденцію не спати до пізньої ночі, що призводить до пізніх перекусів або навіть важкої їжі. Останній прийом їжі повинен бути не пізніше 20:00.

До того ж варто зменшити порцію вуглеводів, таких як рис, макарони або хліб, на 75% і замінити їх овочами, курячою грудкою, індичкою або рибою. Ранній сон допоможе уникати прийому їжі вночі.

Рано лягайте

Коли ви не спите вночі, то тіло виділяє гормон під назвою кортизол, який відповідає за багато проблем зі здоров’ям, як-от високий кров’яний тиск та гіпертонія. Це також призводить до проблем зі шкірою, темних кіл і ожиріння.

Уникайте вуглеводів

Жителі Сінгапуру люблять їсти рис і десерти після їжі, які багаті вуглеводами.

Ви можете побалувати себе складними вуглеводами, такими як зелені овочі, цільнозернові продукти, замість простих або оброблених.

На відміну від простих вуглеводів, які миттєво перетворюються на глюкозу, складні розщеплюються набагато повільніше, завдяки чому підтримується постійний потік енергії до тіла. Вони також багаті клітковиною та знижують рівень поганого холестерину (ЛПНЩ).

Намагайтеся їсти більше складних вуглеводів, таких як овес, йогурт, квасоля, коричневий рис, броколі, шпинат та грейпфрути..

Пийте багато води

Вода має нульову кількість калорій та багато переваг для здоров’я. Наприклад, прискорює метаболізм, виводить токсини та зміцнює імунну систему. Якщо мета - схуднути, то варто випивати принаймні 8 склянок води на день.

Гарячий і вологий клімат Сінгапуру дуже швидко зневоднює організм. Тому, щоб схуднути, жителі намагаються пити чим більше води за день.

Уникайте консервованих напоїв

Коли люди відчувають спрагу, то тягнуться до напою в пляшках, який приносить величезне задоволення. Але чи замислювалися ви коли-небудь, як ці 300 мл напою заповнені цукром та збільшує споживання калорій.

Не пропускайте прийом їжі

Через швидке життя в Сінгапурі харчові звички можуть бути досить нерегулярними, тому люди можуть часто пропускати важливі прийоми їжі через якісь інші справи.

Якщо ви думаєте, що, не ївши їжі, ви схуднете, то це помилка. Втрату ваги потрібно здійснювати здоровим способом, а не голодувати.

Пропускати їжу означає сповільнювати метаболізм і тим самим допомагати організму набирати жир. Навпаки, ідея полягає в тому, щоб контролювати свої порції та харчуватися здорово.

Будьте активними

Спробуйте дати собі додатковий поштовх, необхідний для досягнення бажаної талії. Так, ходити в спортзал після робочого дня дуже втомлюють та й потребують часу.