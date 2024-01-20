Секрети чоловічої сили. Дієтолог назвав 12 продуктів для підвищення тестостерону

Деякі продукти здатні підвищувати рівень тестостерону у чоловіків, тим самим посилюючи статевий потяг та покращуючи ерекцію.
Списком таких продуктів ділиться РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію дієтолога Олега Швеця у Facebook.
"Гугл підтвердить, що багато чоловіків і не тільки шукають можливості повернути кількість чоловічих статевих гормонів на рівень, який демонструє молодий організм. З віком рівень тестостерону у чоловіків має тенденцію до зниження. Це може призвести до таких ознак і симптомів, як низький статевий потяг, труднощі з підтриманням ерекції, втома, втрата кісткової та м’язової маси, збільшення ваги, розлади настрою (тривога та депресія)", - каже дієтолог.
Дослідження показують, що чоловіки з низьким рівнем тестостерону частіше мають хронічні захворювання, зокрема високий кров'яний тиск і діабет 2-го типу.
"Збалансоване харчування та активний спосіб життя допоможуть підтримувати рівень тестостерону в межах рекомендованого діапазону, як кажуть, у північному напрямку", - додає Швець.
До найкращих продуктів, які сприяють кращому виробленню тестостерону, належать:
"Серед інших продуктів, що допомагають підвищити рівень тестостерону: мигдаль, спаржа, капуста, цвітна капуста, кава, темний шоколад, оливкова олія першого віджиму, збагачені каші, збагачене рослинне молоко, мед, лимон, коріння маки, горіхи макадамії, гриби, петрушка, гранати, родзинки, солодка картопля, волоські горіхи, йогурт", - каже дієтолог.
На ринку є багато пропозицій бустерів тестостерону, які начебто допомагають стимулювати продукцію тестостерону. Результати частини досліджень підтверджують, бустери мають певний вплив на рівень чоловічого статевого гормону.
"Висновки дослідження 2015 року, проведеного в США, говорять про те, що немає достатніх підстав для визначення переваг в ефективності певних дієтичних добавок для підвищення рівня тестостерону. Вони часто містять вітаміни групи В і цинк, які природним чином підвищують рівень енергії у чоловіків, одночасно підвищуючи рівень тестостерону в крові", - говорить Швець.
За його словами, цинк, аспартат магнію та монометіонін аспартат цинку є поширеними інгредієнтами таких бустерів. Також бувають рослинні дієтичні добавки, які промотуються для підвищення рівня тестостерону. Бодибілдери часто використовують їх, щоб отримати більшу м’язову масу, хоча насправді їхня ефективність є дещо сумнівною.
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