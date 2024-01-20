Секрети чоловічої сили. Дієтолог назвав 12 продуктів для підвищення тестостерону

Меню для підвищення тестостерону

"Гугл підтвердить, що багато чоловіків і не тільки шукають можливості повернути кількість чоловічих статевих гормонів на рівень, який демонструє молодий організм. З віком рівень тестостерону у чоловіків має тенденцію до зниження. Це може призвести до таких ознак і симптомів, як низький статевий потяг, труднощі з підтриманням ерекції, втома, втрата кісткової та м’язової маси, збільшення ваги, розлади настрою (тривога та депресія)", - каже дієтолог.

Дослідження показують, що чоловіки з низьким рівнем тестостерону частіше мають хронічні захворювання, зокрема високий кров'яний тиск і діабет 2-го типу.

"Збалансоване харчування та активний спосіб життя допоможуть підтримувати рівень тестостерону в межах рекомендованого діапазону, як кажуть, у північному напрямку", - додає Швець.

12 найкращих продуктів для підвищення тестостерону

До найкращих продуктів, які сприяють кращому виробленню тестостерону, належать:

шпинат - це чудове джерело магнію, який бере участь у розвитку м’язів і необхідний для репродуктивної функції у чоловіків будь-якого віку

- це чудове джерело магнію, який бере участь у розвитку м’язів і необхідний для репродуктивної функції у чоловіків будь-якого віку устриці містять багато цинку, що підвищує рівень тестостерону, а також гормону росту. Обидва гормони покращують ріст м’язів і фізичну працездатність

містять багато цинку, що підвищує рівень тестостерону, а також гормону росту. Обидва гормони покращують ріст м’язів і фізичну працездатність часник і цибуля містять хімічну речовину діалілдисульфід. Вона стимулює вивільнення гормону, що збільшує вироблення тестостерону. Цибуля також є хорошим джерелом антиоксидантів. А часник містить аліцин. Ця біологічно активна сполука знижує рівень кортизолу, що конкурує з тестостероном у м’язових клітинах. Зменшення присутності кортизолу звільняє місце для тестостерону

містять хімічну речовину діалілдисульфід. Вона стимулює вивільнення гормону, що збільшує вироблення тестостерону. Цибуля також є хорошим джерелом антиоксидантів. А часник містить аліцин. Ця біологічно активна сполука знижує рівень кортизолу, що конкурує з тестостероном у м’язових клітинах. Зменшення присутності кортизолу звільняє місце для тестостерону бразильські горіхи містять мікроелемент селен, необхідний для підтримки здорового гормонального фону. Селен здатен покращити рухливість сперматозоїдів, спричинену дефіцитом тестостерону

містять мікроелемент селен, необхідний для підтримки здорового гормонального фону. Селен здатен покращити рухливість сперматозоїдів, спричинену дефіцитом тестостерону броколі мають високий вміст індолів, протиракових сполук, що опосередковано підвищують вироблення тестостерону. Зокрема, вони сприяють зниженню рівня естрогену, який пригнічує вироблення чоловічих статевих гормонів

мають високий вміст індолів, протиракових сполук, що опосередковано підвищують вироблення тестостерону. Зокрема, вони сприяють зниженню рівня естрогену, який пригнічує вироблення чоловічих статевих гормонів яйця у жовтку багато холестерину, а також мононенасичених і насичених жирів, що забезпечують більшу частину гормональної стимуляції. Холестерин є одним з будівельних блоків тестостерону, без якого неможливий синтез цього гормону. Яйце також містить аспарагінову кислоту, амінокислоту, що стимулює вироблення тестостерону

у жовтку багато холестерину, а також мононенасичених і насичених жирів, що забезпечують більшу частину гормональної стимуляції. Холестерин є одним з будівельних блоків тестостерону, без якого неможливий синтез цього гормону. Яйце також містить аспарагінову кислоту, амінокислоту, що стимулює вироблення тестостерону жирна риба містить Омега-3 поліненасичені жирні кислоти, яка корисна для здоров’я сперми. Тунець має високий вміст вітаміну D, пов’язаний зі збільшенням тривалості життя та виробленням тестостерону

містить Омега-3 поліненасичені жирні кислоти, яка корисна для здоров’я сперми. Тунець має високий вміст вітаміну D, пов’язаний зі збільшенням тривалості життя та виробленням тестостерону банани та авокадо. Банани містять фермент бромелайн, вітаміни групи В і калій, що допомагають підвищити рівень тестостерону. Вони також є хорошими джерелами антиоксидантів та підтримують високий рівень енергії. Авокадо має високий вміст вітаміну B6 і фолієвої кислоти, які підвищують рівень тестостерону

Банани містять фермент бромелайн, вітаміни групи В і калій, що допомагають підвищити рівень тестостерону. Вони також є хорошими джерелами антиоксидантів та підтримують високий рівень енергії. Авокадо має високий вміст вітаміну B6 і фолієвої кислоти, які підвищують рівень тестостерону червоне м’ясо містить велику кількість цинку у формі, яка легко засвоюється, і багато насичених жирів, що сприяють виробленню тестостерону

містить велику кількість цинку у формі, яка легко засвоюється, і багато насичених жирів, що сприяють виробленню тестостерону боби багаті на білок і цинк. Для підвищення рівня тестостерону вибирайте квасолю, нут або сочевицю

багаті на білок і цинк. Для підвищення рівня тестостерону вибирайте квасолю, нут або сочевицю гарбузове насіння є хорошим джерелом цинку, що бере участь у багатьох ферментативних процесах в організмі, включаючи виробництво тестостерону

є хорошим джерелом цинку, що бере участь у багатьох ферментативних процесах в організмі, включаючи виробництво тестостерону кокос є джерелом насиченого жиру, який відіграє важливу роль у виробленні тестостерону

"Серед інших продуктів, що допомагають підвищити рівень тестостерону: мигдаль, спаржа, капуста, цвітна капуста, кава, темний шоколад, оливкова олія першого віджиму, збагачені каші, збагачене рослинне молоко, мед, лимон, коріння маки, горіхи макадамії, гриби, петрушка, гранати, родзинки, солодка картопля, волоські горіхи, йогурт", - каже дієтолог.

Чи допомагають бустери тестостерону

На ринку є багато пропозицій бустерів тестостерону, які начебто допомагають стимулювати продукцію тестостерону. Результати частини досліджень підтверджують, бустери мають певний вплив на рівень чоловічого статевого гормону.

"Висновки дослідження 2015 року, проведеного в США, говорять про те, що немає достатніх підстав для визначення переваг в ефективності певних дієтичних добавок для підвищення рівня тестостерону. Вони часто містять вітаміни групи В і цинк, які природним чином підвищують рівень енергії у чоловіків, одночасно підвищуючи рівень тестостерону в крові", - говорить Швець.

За його словами, цинк, аспартат магнію та монометіонін аспартат цинку є поширеними інгредієнтами таких бустерів. Також бувають рослинні дієтичні добавки, які промотуються для підвищення рівня тестостерону. Бодибілдери часто використовують їх, щоб отримати більшу м’язову масу, хоча насправді їхня ефективність є дещо сумнівною.