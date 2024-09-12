Секрет знаменитостей. Цей напій допоможе скинути вагу за короткий час

Який напій треба пити для схуднення

Актор розповів, що вживаючи щодня кістковий бульйон разом із овочами, приготованими на пару, він зміг скинути 4,5 кг за п’ять днів.

У розмові він пояснив, що йому не знадобилося багато часу, щоб набути бажаної форми.

"Просто кістковий бульйон, а потім овочі, приготовані на пару після перших трьох днів, а потім трохи білка на ніч, і все", - зізнався артист.

"Я їв стільки білка, що накопичував його та використовував, окрім нарощування чистої м’язової маси, потім зупинився на бульйоні", - додав він.

Марк Уолберг після схуднення (фото: instagram.com/markwahlberg)

Як готують бульйон

Кістковий бульйон створюють шляхом обережного варіння кісток і сполучних тканин тварин. У результаті цього процесу утворюється ароматний бульйон, який можна використовувати для приготування супів, соусів і підлив. Крім того, він служить живильним напоєм.

Кістки тварин є чудовим джерелом кальцію, магнію та різноманітних вітамінів і мінералів, необхідних для розвитку та зміцнення ваших кісток. Однак важливо відзначити, що лише невелика частка цих поживних речовин - менше 5% від рекомендованої добової норми - потрапляє в бульйон.

Кістковий мозок є ще одним чудовим джерелом вітамінів А і В, а також необхідних мінералів, таких як цинк, залізо, кальцій і селен. Ці компоненти багаті колагеном, який під час варіння перетворюється на желатин і забезпечує кілька незамінних амінокислот.