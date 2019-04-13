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Секрет Киркорова: Пугачева раскрыла интимную тайну

STYLERЖизнь    13.04.2019 - 21:51
Секрет Киркорова: Пугачева раскрыла интимную тайну
Пугачева рассказала о тайне Киркорова (фото: facebook/com/ZhurnalLiza)

Пугачева рассказала о секрете Киркорова

Алла Пугачева рассказала, что Филипп Киркоров не принимает алкоголь по той причине, что он просто не умеет пить. Когда он выпьет, то просто не сдерживает себя. Об этом известная певица рассказала в интервью росСМИ.

Примадонна отметила, что три раза в своей жизни она видела Киркорова в состоянии алкогольного опьянения. При этом последствия были ужасные. Он тратил деньги, и лез в драки.

"Понимаете, это что-то страшное. Из этого положительного мальчугана вылезает какой-то дьявол", - рассказала Пугачева.

Именно по причине того, что Киркоров не может держать себя в руках, он перестал употреблять алкоголь вообще. Хотя известно, что в 90-е он любил пить текилу.

Секрет Киркорова: Пугачева раскрыла интимную тайну

Пугачева рассказала о тайне Киркорова (фото: twitter.com/womanhit)

Сейчас певец не переносит алкоголь и даже людей, которые находятся под его воздействием.

Стоит отметить, что Пугачева вышла замуж за Киркорова в 1994 году. Однако в нулевые их отношения стали ухудшаться и в 2015 году звездная пара объявила о своем разводе. Кстати, в 2001 году Киркоров познакомил Пугачеву с Максимом Галкиным на фестивале "Славянский базар".

Напомним, что Пугачева потеряла ребенка от Киркорова. В 49 лет у Примадонны случился выкидыш. В то время она была замужем за Киркоровым и много лет пыталась забеременеть.

Ранее сообщалось о том, что Алле Пугачевой накануне 70-летия сделали операцию, чтобы решить проблему с голосом. У певицы были проблемы с пищеводом, который также связан с диафрагмой. А это вызвало проблемы с ее голосом.

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