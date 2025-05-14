Секрет Кім Кардаш'ян: як зірка скинула 20 кг після пологів завдяки цій дієті

Після народження першої дитини Кім Кардаш'ян вразила всіх швидким схудненням. Дізнайтеся секрет її дієти, яка допомогла зірці позбутися 20 зайвих кілограмів.

Як схудла зірка після перших пологів

Народження дитини - це неймовірне щастя, але для багатьох жінок воно також супроводжується набором ваги. Зіркові мами не є винятком, і публіка завжди з цікавістю стежить за тим, як вони повертаються у форму після вагітності. Однією з таких зірок, чиє швидке схуднення після пологів викликало чималий резонанс, стала американська теледіва та бізнесвумен Кім Кардаш'ян.

Після народження своєї першої дитини, доньки Норт Вест, у 2013 році, Кім набрала значну вагу, але досить швидко зуміла повернутися до звичних форм, скинувши понад 20 кілограмів. Секрет її схуднення виявився не таким вже й таємним і ґрунтувався на добре відомій, хоча й дещо модифікованій дієті.

Так виглядала Кім після народження першої дитини у 2013 році (instagram.com/kimkardashian)

Кім Кардаш'ян обрала для себе дієту Аткінса, яка передбачає значне обмеження вуглеводів з акцентом на білки та жири. Однак, зважаючи на те, що Кім годувала грудьми після народження Норт, вона дотримувалася не найсуворішого варіанту цієї системи харчування, а більш поміркованого плану "Аткінс 40", який дозволяє споживати до 40 грамів "чистих" вуглеводів на день.

Так виглядала Кім після схуднення (instagram.com/kimkardashian)

Основні принципи дієти Кім Кардаш'ян після пологів:

Фокус на білках

Раціон Кім був багатий на нежирне м'ясо (куряче філе, індичка), рибу, яйця. Білок є ключовим елементом, оскільки він дає тривале відчуття ситості і допомагає зберегти м'язову масу під час схуднення.

Обмеження вуглеводів

З меню були практично виключені продукти з високим вмістом вуглеводів, такі як хліб, випічка, макарони, крупи (за винятком невеликої кількості дозволених), цукор та солодощі. Також обмежувалося споживання деяких фруктів з високим вмістом цукру.

Здорові жири

В раціон включалися корисні жири з таких джерел, як авокадо, горіхи, насіння та оливкова олія. Жири також сприяють насиченню та є важливими для гормонального балансу.

Багато овочів

Кім споживала велику кількість некрохмалистих овочів, які є відмінним джерелом клітковини, вітамінів та мінералів при низькій калорійності та мінімальному вмісті вуглеводів.

Контроль порцій та регулярність прийомів їжі

Харчування було дробовим, невеликими порціями кожні кілька годин, щоб підтримувати метаболізм та уникати сильного голоду.

Достатнє споживання води

Кім наголошувала на важливості питного режиму для підтримки обміну речовин та загального стану здоров'я.

Приклад денного раціону Кім Кардаш'ян на дієті Аткінса 40:

Сніданок

Омлет з овочами (шпинат, перець) та невеликою кількістю сиру.

Перекус

Грецький йогурт з невеликою жменею ягід та мигдалю.

Обід

Великий салат з курячим філе на грилі або рибою, заправлений оливковою олією та лимонним соком.

Перекус

Хумус з паличками селери або огірка.

Вечеря

Запечена риба або індичка з гарніром з броколі або спаржі.

Важливо зазначити, що Кім також активно займалася спортом під керівництвом свого персонального тренера Трейсі Андерсон, яка відома своїми тренуваннями, спрямованими на формування м'язового корсета та спалювання калорій.

Зазначимо, що наразі Кім має чотирьох дітей від свого екс-чоловіка Каньє Уеста.