Сэкономили на спасателях: на курорте под Херсоном мать утонула на глазах у сына

На курорте под Херсоном произошла трагедия - женщина утонула всего в 3 метрах от берега на территории пляжа. В этот момент ее маленький сын сидел один на пляже, и ЧП происходило прямо у ребенка на глазах. Об этом передает местное издание "Херсонцы".

Инцидент произошел в поселке Лазурное Скадовского района в выходной день около 3 часов.

Отмечается, что у 40-летней женщины, которая приехала из Черниговской области, из-за перепада температур воды и воздуха могло остановиться сердце.

Отдыхающие заметили, как она долгое время лежит на воде лицом вниз, и решили проверить. Как оказалось, женщина была уже мертва.

Рядом не было спасателя, который мог бы оказать ей первую помощь.

"Обслуживающий этот участок пляжа предприниматель не заключил договор о дежурствах с областной коммунальной аварийно-спасательной службой, как это сделали другие его коллеги - "успешно" сэкономил", - говорится в материале.

Люди вызвали полицию. Правоохранители узнали, что мама и ребенком приехали на отдых в Лазурное и арендовали там жилье в селе.

По словам начальника Скадовского отдела Нацполиции Алексея Пешкова, знакомый доставит мальчика назад к родственникам в Черниговскую область.

Иллюстративное фото: полиция (из открытых источников)

Как сообщалось ранее, недавно в столице мужчина спас семилетнюю девочку, которая чуть не утонула на озере Тельбин. Киевлянин отдыхал на берегу озера, после чего заметил тонущего ребенка и бросился его спасать.

Также мы писали о том, что под Винницей чуть не утонул 4-летний мальчик, которого родители оставили без присмотра на территории базы отдыха.

Напомним, недавно и.о. главы Минздрава Уляна Супрун рассказала украинцам о правилах безопасности на воде. По ее словам, безопасная для плавания температура воды не ниже +17, воздуха - не ниже +20. Она советует плавать в водоеме не более 20 минут. Обязательно нужно отдыхать от плаванья, поскольку у человека может возникнуть переутомление, судороги, перегревание на солнце или переохлаждение в воде.