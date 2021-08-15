"Сегодня очень тяжелый день": у Виталия Козловского случилось страшное горе в семье

Виталий Козловский поделился с украинцами своим горем - артист потерял любимого отца, Виталия Сергеевича. Папе артиста было 74 года лет, и судя по всему они были очень близки.

Про тяжкую утрату и переживания 36-летний Козловский написал на своей странице в Instagram .

"У меня сегодня очень тяжелый день - ушел из жизни мой лучший папа в мире - Виталий Сергеевич Козловский (12.04.1947-15.08.2021)", - написал артист.

Он опубликовал много фотографий с родным человеком, в том числе и детских - из семейного черно-белого альбома.

Фото: Виталий Козловский с отцом (instagram.com/vkozlovskiy)

"Пишу не для сочувствия, прошу вас помолиться за душу раба Божьего Виталия, или просто взгляните на эти фотографии и мысленно пожелайте душе моего папы вечного покоя", - добавил артист.

Фото: Виталий Козловский с семьей (instagram.com/vkozlovskiy)

В комментариях звезды выражают сочувствие по поводу тяжелой утраты: