"Сегодня очень тяжелый день": у Виталия Козловского случилось страшное горе в семье
Виталий Козловский поделился с украинцами своим горем - артист потерял любимого отца, Виталия Сергеевича. Папе артиста было 74 года лет, и судя по всему они были очень близки.
Про тяжкую утрату и переживания 36-летний Козловский написал на своей странице в Instagram.
"У меня сегодня очень тяжелый день - ушел из жизни мой лучший папа в мире - Виталий Сергеевич Козловский (12.04.1947-15.08.2021)", - написал артист.
Он опубликовал много фотографий с родным человеком, в том числе и детских - из семейного черно-белого альбома.
Фото: Виталий Козловский с отцом (instagram.com/vkozlovskiy)
"Пишу не для сочувствия, прошу вас помолиться за душу раба Божьего Виталия, или просто взгляните на эти фотографии и мысленно пожелайте душе моего папы вечного покоя", - добавил артист.
Фото: Виталий Козловский с семьей (instagram.com/vkozlovskiy)
- "Боже, Віталічек... Яка сумна новина… Глибокі співчуття... Наш Віталій Сергійович…" - высказалась Ольга Сумская.
- "Як? Тримайся, неймовірний тато! Обожнюю його. Світла пам'ять", - сочувствует Светлана Тарабарова.
- "Вітася, тримайся. Наші співчуття", - написала Алина Гросу.
- "Мої співчуття... Світла пам'ять Віталію Сергійовичу..." - отметил Алексей Суханов.
Ранее мы писали, что певица Алина Гросу внезапно высказалась про роман с Виталием Козловским.