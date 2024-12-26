Сєдокова після смерті Яніса Тімми заявила про почуття до нього. Що написала співачка

Російська співачка українського походження Анна Сєдокова вийшла на зв'язок у соцмережах через тиждень після того, як покінчив життя самогубством її колишній обранець - латвійський баскетболіст Яніс Тімма. Артистка написала, що досі перебуває у лікарні через нервовий зрив, а також відверто висловилася про почуття до колишнього партнера.

Що написала Сєдокова

Співачка оприлюднила у stories повідомлення, яке адресувала не тільки слухачам та представникам ЗМІ, а також і покійному баскетболісту. Спершу зірка подякувала усім, хто її підтримує у цей непростий період, та зізналася, що в неї "поки що не виходить жити так, як раніше".

Анна звернулася до представників преси з проханням перевіряти джерела інформації, оскільки багато людей, за її словами, наразі намагаються використати трагедію у своїх інтересах, у той час як справжні друзі "переживають втрату, а не роздають інтерв'ю".

"Хочу подякувати усім за підтримку в цей важкий період. Я все ще у лікарні, і в мене не виходить жити як раніше. Звертаюся з проханням до представників ЗМІ - перевіряйте джерела, у яких берете коментарі.

Дуже боляче дивитися, як сторонні люди, яких ми ніколи не бачили, намагаються використати цю трагедію у своїх інтересах. Справжні друзі зараз переживають втрату і приносять співчуття мамі, а не роздають інтерв'ю. Разом з мамою і сестрою Яніса ми намагаємось гідно організувати прощання з ним для всіх близьких та друзів", - написала Сєдокова.

Анна Сєдокова та Яніс Тімма (фото: російські ЗМІ)

Що стосується її особисто, то Анна не стала приховувати, що важко переживає втрату та навіть зізналася у почуттях до покійного обранця, заявивши, що "кохатиме його вічно".

"Я переживаю втрату. Мені здається, що це все якийсь дурний жарт, але кожного ранку я прокидаюся у лікарні та розумію, що більше ніколи не побачу тебе. Головне - пам'ятай: герой, немає нічого, що тобі не підкориться. І хоч ти покинув нас, я буду кохати тебе вічно - на Землі та на Небі", - зауважила співачка та супроводила фотографію білим голубом у польоті.

Анна Сєдокова висловилася про смерть Яніса Тімми (фото: instagram.com/annasedokova)

Що відомо про шлюб Сєдокової з Янісом Тіммою

Латвієць став третім офіційним обранцем артистки. Пара подала на розлучення у листопаді цього року після п'яти років разом. Про бажання розійтися з чоловіком зірка заявляла ще влітку цього року.

Яніс у день народження співачки, 16 грудня, виклав під її постом коментар з датою народження. Як згодом з'ясувалося, там була і дата смерті. Баскетболіст покінчив із собою 17 грудня. Це сталося в одному з московських хостелів. Поряд з його тілом знайшли телефон, на заставці якого був номер Анни і напис: "Зателефонуйте Анні".

Очевидці також знайшли канат, який був підвішений до поручня. Дізнавшись про трагедію, виконавиця вийшла на зв'язок у соцмережах та записала емоційне відео. Пізніше того ж дня стало відомо, що через нервовий зрив вона опинилася у лікарні під крапельницями, і перебуває там і досі.

Баскетболіст був у стосунках зі співачкою близько п'яти років (фото: instagram.com/janis.timma)