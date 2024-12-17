Сєдокова після новини про самогубство ексчоловіка опинилася у лікарні

Анна Сєдакова у лікарні

На тлі звістки про смерть експартнера Сєдокова показалася під крапельницями. На ролику, який вона опублікувала у соцмережах, можна побачити її у лікарняній палаті. Вона намагається щось сказати, проте заїкання від сліз не дозволяє зірці цього зробити. Також на її обличчі помітні набряки.

Сєдокова у лікарні (скриншот)

Сєдокова у лікарні (скриншот)

Однак цей контент пробув на сторінці співачки недовго, адже вже за якийсь час вона вирішила видалити ролик. Зранку Анна також виходила на зв'язок у stories і зі сльозами на очах зазначила, що жила останні роки "як у пеклі".

Що відомо про шлюб Сєдокової та Яніса Тімми

Баскетболіст став третім чоловіком Сєдокової. Їхні стосунки розпочалися у 2019 році, у той момент, коли спортсмен якраз переживав піковий момент у своїй кар'єрі, виступав у "Хімках" і мав амбіції потрапити в НБА. Заради українки він навіть залишив дружину з дитиною, і у вересні 2020 року пара пішла під вінець.

На тлі кризи у стосунках Анна оголосила про розлучення, заявивши, що не збирається висвітлювати будь-які подробиці їхнього розставання. Відомо лише, що однією з причин розриву стала фінансова нестабільність: співачка продовжувала розвиток своєї кар'єри, у той час як діяльність Яніса була не такою успішною.

Анна Сєдокова та Яніс Тімма (фото: російські ЗМІ)

Що відомо про смерть Яніса Тімми

Латвійця знайшли мертвим у московському хостелі у вівторок, 17 грудня. Як повідомляють ЗМІ, спортсмен скоїв самогубство. Його виявили між першим і другим поверхами у під'їзді, куди він заселився кілька днів тому.

Поруч із ним лежав телефон, на заставці якого був номер Анни та адресоване прохання зателефонувати їй зі словами "Спасибі за все".

Причина смерті Тімми - асфіксія (критичне падіння рівня кисню в організмі). На місці смерті очевидці також знайшли канат, який був підвішений до поручня.

Покінчити життя самогубством колишній чоловік Сєдокової вирішив у ніч із 16 на 17 грудня - у день народження співачки. Це сталося після того, як цього місяця колишні закохані офіційно вирішили розлучитися.

Яніс Тімма (фото: instagram.com/janis.timma)