Сєдокова після новини про самогубство ексчоловіка опинилася у лікарні

Російська співачка українського походження Анна Сєдакова опинилася у лікарні після новини про смерть свого колишнього чоловіка, латвійського баскетболіста Яніса Тімми.
Що про це відомо, пише РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на її Instagram.
На тлі звістки про смерть експартнера Сєдокова показалася під крапельницями. На ролику, який вона опублікувала у соцмережах, можна побачити її у лікарняній палаті. Вона намагається щось сказати, проте заїкання від сліз не дозволяє зірці цього зробити. Також на її обличчі помітні набряки.
Однак цей контент пробув на сторінці співачки недовго, адже вже за якийсь час вона вирішила видалити ролик. Зранку Анна також виходила на зв'язок у stories і зі сльозами на очах зазначила, що жила останні роки "як у пеклі".
Баскетболіст став третім чоловіком Сєдокової. Їхні стосунки розпочалися у 2019 році, у той момент, коли спортсмен якраз переживав піковий момент у своїй кар'єрі, виступав у "Хімках" і мав амбіції потрапити в НБА. Заради українки він навіть залишив дружину з дитиною, і у вересні 2020 року пара пішла під вінець.
На тлі кризи у стосунках Анна оголосила про розлучення, заявивши, що не збирається висвітлювати будь-які подробиці їхнього розставання. Відомо лише, що однією з причин розриву стала фінансова нестабільність: співачка продовжувала розвиток своєї кар'єри, у той час як діяльність Яніса була не такою успішною.
Латвійця знайшли мертвим у московському хостелі у вівторок, 17 грудня. Як повідомляють ЗМІ, спортсмен скоїв самогубство. Його виявили між першим і другим поверхами у під'їзді, куди він заселився кілька днів тому.
Поруч із ним лежав телефон, на заставці якого був номер Анни та адресоване прохання зателефонувати їй зі словами "Спасибі за все".
Причина смерті Тімми - асфіксія (критичне падіння рівня кисню в організмі). На місці смерті очевидці також знайшли канат, який був підвішений до поручня.
Покінчити життя самогубством колишній чоловік Сєдокової вирішив у ніч із 16 на 17 грудня - у день народження співачки. Це сталося після того, як цього місяця колишні закохані офіційно вирішили розлучитися.
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Тим часом колишня Остапчука розповіла про образи від його молодої дружини.