Как сделать бесплатный тест на коронавирус: алгоритм действий

Бесплатный тест на коронавирус могут сделать украинцы, у которых наблюдаются ярко выраженные симптомы заболевания, включая ОРВИ, вирусной пневмонии или тяжелого острого респираторного синдрома.

Если у вас кашель, температура и одышка, тогда вам могут сделать бесплатный тест на COVID-19. Об этом сообщает OBOZREVATEL.

При этом членам семьи пациента с подозрением на коронавирусную инфекцию, а также всем контактирующие с ним, могут сделать бесплатные тесты только при наличии симптомов COVID-19.

Стоит отметить, что раз в 14 дней бесплатные тесты делают медработникам, которые работают с зараженными пациентами, а также сотрудникам полиции и нацгвардии, контактирующими с большим количеством людей.

Как сделать бесплатный тест на COVID-19

Если вы подозреваете у себя коронавирус, то первое, что нужно сделать - это позвонить своему семейному врачу. Номер телефона врача указан в декларации или на сайте поликлиники. Именно врач принимает решение о тестировании.

Если температура тела составляет более 38-38,5 градусов и невозможно дозвонится до семейного врача, то нужно вызывать скорою помощь по номеру 103.

Если у вас нет семейного врача, то декларацию можно заключить даже по телефону. В этом помогут в регистратуре поликлиники. Также можно позвонить на горячую линию Национальной службы здоровья по номеру 1677.

Ели у человека наблюдается высокая температура и присутствуют выраженные симптомы COVID-19, но скорая не хочет приезжать, то можно позвонить на горячую линию Кабинета министров Украины по номеру 1545.

Как делают бесплатный ПЦР-тест

Домой к пациенту присылают мобильную бригаду для проведения ПЦР-теста. Больного просят выйти на улицу и подождать пока приедут врачи. В машине медики возьмут мазки из носа и горла и скажут, когда будут готовы результаты теста.

Бывает так, что из-за высокой загруженности тест на коронавирус можно ждать до 10 дней. О результатах пациенту по телефону сообщит семейный врач и назначит необходимое лечение.

Напомним, ученые рассказали, какой витамин защищает от коронавируса.

Ранее вдова умершего от COVID-19 рассказала о жутких условиях лечения в больнице Мариуполя.