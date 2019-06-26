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Сделала по-своему: Маркл оскорбила Гарри опрометчивым поступком

STYLERПерсоны    26.06.2019 - 08:38
Сделала по-своему: Маркл оскорбила Гарри опрометчивым поступком
Меган Маркл (фото: GettyImages)

Герцогине Сассекской не понравился подарок принца Гарри

Меган Маркл решила сменить обручальное кольцо, которое ей подарил принц Гарри во время помолвки два года назад. Так, подарок герцога потерпел значительных изменений, что явно заметили поклонники королевской семьи.

Отмечается, что герцогиня решила сменить украшение и создать дизайн на свой вкус, что видно невооруженным глазом. В старом варианте обручального кольца по центру находился большой бриллиант, по краям - два меньших, ободок кольца был сделан из желтого золота. 

Видоизмененное украшение поклонники заметили во время официального выхода Меган после рождения сына Арчи, который появился на свет 6 мая и получил титул лорд Маунтбеттен-Виндзор.

Ювелир Арабель Лебрусан заверил, что это украшение является специально стилизованным старым обручальным кольцом. Такое обновление, по его словам, делает камни более заметными на руке.

Сделала по-своему: Маркл оскорбила Гарри опрометчивым поступкомМеган Маркл и принц Гарри (Getty Images)

Стоит отметить, что кольцо для Меган создавали в широко известном в Британии ювелирном доме. К слову, даже сам принц Гарри принимал участие в создании шедевра перед тем, как сделать предложение. 

Напомним, что Меган Маркл и принц Гарри потратили на свою резиденцию огромную сумму, которая была взята из государственного бюджета.

Ранее мы писали, что герцоги Сассекские неприятно удивили поклонников своим поведением и нарвались на критику.

А также о том, что принц Гарри домогался к звезде сериала "Друзья" Дженнифер Энистон.

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