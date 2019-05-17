Сделала хозяйку миллионершей: умерла легендарная "сердитая кошка" Grumpy Cat

Умерла Grumpy Cat - та самая легендарная "сердитая кошка", которая прославилась в 2012 году, когда брат хозяйки животного разместил ее снимки на сайте Reddit. О смерти питомца сообщили на официальной странице Grumpy Cat в Twitter.

Кошке было всего семь лет. Она скончалась от инфекции мочевого пузыря. Настоящая кличка животного Tardar Sauce ("Соус Тартар"), или просто Tard.

Умерла Grumpy Cat - сердитая кошка (фото: twitter.com/realgrumpycat)

Ранее в СМИ сообщалось, что к концу 2014 года Тард принесла своей хозяйке, бывшей официантке, Табате Бандесен доход в размере около 100 миллионов долларов.

Умерла Grumpy Cat - сердитая кошка (фото: instagram.com/realgrumpycat)

А в январе 2018 года Табата получила $710000 компенсации от Grumpy Cat Grumppuccino за нарушение авторских прав - кофейная компания Grenade нарушила договор об использовании изображений кошки.

Умерла Grumpy Cat - сердитая кошка (фото: instagram.com/realgrumpycat)

"Сердитость" кошки обусловлена ее физиологическими особенностями - неправильным прикусом и карликовостью.

Умерла Grumpy Cat - сердитая кошка (фото: instagram.com/realgrumpycat)

Число подписчиков Grumpy Cat в Twitter превысило 1,5 миллиона человек, а в Instagram - два миллиона.

Умерла Grumpy Cat - сердитая кошка (видео: YouTube/Chuck Norris)

В мае 2013 года кошка получила интернет-премию Webby Award в номинации "Мем года". "Соус Тардар" снялась также в рекламе кошачьего корма. О ней вышло несколько книг и был снят фильм.

Умерла Grumpy Cat - сердитая кошка (видео: YouTube/CCN BREAKINGNEWS)

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