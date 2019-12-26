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Сделал сам протез: сеть шокировала история одноногого боевика "ДНР"

STYLERВойна    26.12.2019 - 07:44
Сделал сам протез: сеть шокировала история одноногого боевика "ДНР"
Боевики "ДНР" (фото: facebook .com/tgorlovka)

В сети рассказали историю боевика "ДНР", которого выбросили, как мусор

Боевик "ДНР" Влад Филин остался в войне на Донбассе без ноги и сам сделал себе протез из подручных материалов, так как террористам он оказался не нужен. Его оставили на произвол судьбы и выбросили, как мусор. Об этом на своей странице в соцсети написал украинский военный Анатолий Штефан (Штирлиц).

Боец ВСУ опубликовал фото самого боевика Филина, ссылаясь на его рассказ.

"Слева обрезок бутылки с поролоном и проволочкой - это протез ноги на машине ездить. Справа, обрезок бутылки с сантехническим силиконом и куском трости - это ходить. Правда, он уже сломался, бутылка не выдерживает, но идея была рабочая", - написал Филин.

В своем посте боевик описал, как сам сделал все для протеза, он называет это "суровым протезированием". Также он гордится собой и считает, что "страну не победить".

Сделал сам протез: сеть шокировала история одноногого боевика &quot;ДНР&quot;

Сделал сам протез: сеть шокировала история одноногого боевика &quot;ДНР&quot;Боевик "ДНР"сделал сам себе протез (фото: Анатолий Штефан/Telegram)

"Родина бросит тебя сынок! Всегда! Раненый представитель российско-оккупационных войск сделал себе протез из подручных материалов. Тот момент, когда тебя использовали и выбросили, как мусор", - написал наш военный.

Как мы ранее писали, первый поезд проехал по Крымскому мосту 25 декабря сообщением российский Санкт-Петербург - украинский Севастополь, и после прибытия в оккупированный город на вокзале произошел странный эпизод. Пожилая женщина накрасила губы красной помадой и расцеловала состав.

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