Сделал сам протез: сеть шокировала история одноногого боевика "ДНР"

Боевики "ДНР" (фото: facebook .com/tgorlovka)

В сети рассказали историю боевика "ДНР", которого выбросили, как мусор

Боевик "ДНР" Влад Филин остался в войне на Донбассе без ноги и сам сделал себе протез из подручных материалов, так как террористам он оказался не нужен. Его оставили на произвол судьбы и выбросили, как мусор. Об этом на своей странице в соцсети написал украинский военный Анатолий Штефан (Штирлиц).

Боец ВСУ опубликовал фото самого боевика Филина, ссылаясь на его рассказ.

"Слева обрезок бутылки с поролоном и проволочкой - это протез ноги на машине ездить. Справа, обрезок бутылки с сантехническим силиконом и куском трости - это ходить. Правда, он уже сломался, бутылка не выдерживает, но идея была рабочая", - написал Филин.

В своем посте боевик описал, как сам сделал все для протеза, он называет это "суровым протезированием". Также он гордится собой и считает, что "страну не победить".

Боевик "ДНР"сделал сам себе протез (фото: Анатолий Штефан/Telegram)

"Родина бросит тебя сынок! Всегда! Раненый представитель российско-оккупационных войск сделал себе протез из подручных материалов. Тот момент, когда тебя использовали и выбросили, как мусор", - написал наш военный.

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