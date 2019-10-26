Считал себя патриотом: в России солдат устроил бойню в части (фото с места ЧП)

В России солдат расстрелял сослуживцев в воинской части №54160 в ЗАТО Горный под Читой в Забайкальском крае, убив 8 человек. Такжы в результате трагедии двое были госпитализированы с ранениями. 20-летний срочник Рамиль Шамсутдинов задержан и дает показания, передают росСМИ.

По предварительным данным, военнослужащий части подразделения немедленного реагирования совершил убийства на почве нервного срыва, вызванного "личными обстоятельствами, не связанными с прохождением военной службы". Такое объяснение дали в пресс-службе Минобороны РФ.

В прессе сообщают, что в части царили "неуставные отношения" - то есть дедовщина. Теперь Следственный комитет будет проверять руководство части, которое допустило трагедию. Об этом передает Mash на своем Telegram-канале.

Рядовой открыл огонь по своим сослуживцам из автомата, отстреляв две обоймы до последнего патрона.

В России солдат-срочник расстрелял сослуживцев в воинской части в Забайкалье из-за дедовщины (Фото с Telegram-канала Mash)

Сообщается, что при расстреле выжило трое солдат, которые находились вместе с группой немедленного реагирования во время разоружения, но во время стрельбы сумели спрятаться.

Шамсутдинов проживал в Тюменской области, был призван в армию 4 месяца назад, и по словам его отца во время службы не жаловался на какие-либо проблемы в части. Отец Рамиля разговаривал с сыном за несколько дней до произошедшего.

В России 20-летний солдат расстрелял сослуживцев (Фото с Telegram-канала Mash)

"Нормальный парень, как все, служил нормально, не жаловался. Не рассказывал подробности... Говорили 3-4 дня назад, созванивались, все было хорошо", - говорит мужчина.

Шамсутдинов мечтал стать военным с самого детства и 5 раз ездил в военно-патриотические лагеря, участвовал в спортивных турнирах и тактических играх, собирался поступать в военное училище после школы. Об этом пишут российские СМИ со ссылкой на рассказ самого парня журналистам информационного агентства "Тюмень медиа" еще в 2013 году.

По словам свидетелей, другие солдаты часто издевались над Рамилем, и руководство воинской части знало об этом.

Солдат решил отомстить и во время пересменки в 19:00 (по местному времени) расстрелял сослуживцев-обидчиков. Погибли 8 человек: 4 срочника, 2 контрактника и 2 офицера. После этого Шамсутдинов сбежал с оружием из части. Силовики задерживали парня в городе со стрельбой, но поймать его удалось военным.