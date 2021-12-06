В СБУ прокомментировали "задержание" Милевского в ресторане в центре Киева

Бывший игрок киевского "Динамо" Артем Милевский удивил сеть видео, на котором видно, как его вместе с агентом Александром Панковым жестко задерживают в киевском ресторане "Бохо". При этом появилась информация о том, что это якобы дело рук сотрудников СБУ, но в ведомстве заявили, что данное видео просто пранк.

По словам Дехтяренко, если обратить внимание на фотографии, публикуемые с того места, то четко видно, что у вроде бы "силовиков" ни форма, ни наклейки СБУ не соответствуют тем образцам, в которых действительно работают сотрудники СБУ.

"Они снимают пранк, насколько я понял. Во всяком случае, сотрудники СБУ там не привлечены", - отметил спикер СБУ.

Напомним, Милевский завершил карьеру футболиста в сентябре этого года. Пиком его карьеры были выступления за киевское "Динамо" восемь лет назад. В составе столичной команды он провел 241 матч, в которых забил 84 мяча и отдал 54 результативные передачи.

Также выступал за турецкий "Газиантепспор", хорватские "Хайдук" и "Сплит", румынскую "Конкордию", российский "Тосно", венгерскую "Кишварду" и "Динамо" Брест из Беларуси.

Последний клуб, в котором играл Артем Милевский был украинский "Минай". Милевский здесь провел провел 10 матчей, но ни одного гола так и не забил.