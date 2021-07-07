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Сбежавший из-под стражи насильник-педофил сутки просидел в трубе дома в Киеве (фото)

Автор: Светлана Мащенко

В Киеве поймали опасного насильника-педофила, который жестоко поглумился над 12-летней девочкой, но сбежал из-под стражи. 34-летний изувер решился на радикальный шаг, чтобы избежать наказания, - он спрятался в трубе жилой многоэтажки, где просидел целые сутки.

Об этом сообщает Киев Оперативный

"А вот и сам беглец-насильник. Напомним, что указанное лицо изнасиловала 12-летнего ребенка, а потом сбежала из-под охраны. После побега он сутки просидел в трубе дома, а ночью пытался вылезти по крыше, где и был задержан правоохранителями", - говорится в сообщении.

Фото: В Киеве поймали сбежавшего насильника-педофила (НПУ)

Насильника зовут Замятин Евгений Владимирович. Он уроженец Крыма, 1986 года рождения. Не имеет постоянного места жительства, не работает.

Это лицо совершило уголовное правонарушение, предусмотренное ч. 4 ст. 152 УК Украины (совершение действий сексуального характера, связанных с вагинальным, анальным или оральным проникновением в тело другого лица, которое не достигло четырнадцати лет).

Фото: Насильник сутки просидел в трубе дома (Киев Оперативный)

Замятин пытался избежать ответственности за страшное преступление, но сделать это ему не удалось, даже несмотря на изощренную попытку побега.

Фото: В Киеве сбежал насильник, но недалеко (Киев Оперативный)

Ранее мы писали про новый поворот в деле об изнасиловании и смерти 16-летней Марии Бондаренко. Подруге девушки объявили о подозрении.

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изнасилование