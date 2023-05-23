Санкції не перешкода: українофоба Кіркорова засікли в Парижі (фото)

В Парижі небайдужі люди зняли 56-річного Бедросовича, коли він разом з іншими туристами знаходився на оглядовому майданчику Ейфелевої вежі.

Цікаво, що Кіркоров розгулює паризькими вуличками у куртці з синьо-жовтими елементами. Судячи з усього, такий одяг артист обрав не випадково, а задля того, аби ні в кого не виникало “зайвих питань”.

Філіп Кіркоров у Парижі 23 травня (фото: РБК-Україна)

Зауважимо, що це не перше європейське місто, яке Кіркоров відвідав останніми днями.

Нещодавно він вихвалявся тим, що вперше побував у італійському Римі. Водночас його російські шанувальники навіть словом не обмовилися щодо того, що їхній улюбленець розгулює “загниваючим заходом”, який так ненавидять з екранів росТБ пропагандисти.

Філіп Кіркоров у Римі (фото: Instagram)

Додамо, що з січня 2023 року Кіркоров перебуває під санкціями РНБО за антиукраїнську діяльність.

Також артисту не дозволяють виступати в більшості цивілізованих країн світу. А кордони деяких держав - Молдови, Латвії, Литви, Естонії та інших - йому взагалі заборонено перетинати.

Однак, як бачимо, деякі європейські країни готові приймати у себе підсанкційного представника російського шоу-бізнесу, закриваючи очі на його політичну і громадську позицію.