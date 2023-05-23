Санкції не перешкода: українофоба Кіркорова засікли в Парижі (фото)

Російський співак Філіп Кіркоров, відомий своїми українофобськими поглядами та підтримкою війни, спокійно виїхав відпочинок до Європи.
Так, 23 травня фаната путінського режиму побачили у столиці Франції.
В Парижі небайдужі люди зняли 56-річного Бедросовича, коли він разом з іншими туристами знаходився на оглядовому майданчику Ейфелевої вежі.
Цікаво, що Кіркоров розгулює паризькими вуличками у куртці з синьо-жовтими елементами. Судячи з усього, такий одяг артист обрав не випадково, а задля того, аби ні в кого не виникало “зайвих питань”.
Зауважимо, що це не перше європейське місто, яке Кіркоров відвідав останніми днями.
Нещодавно він вихвалявся тим, що вперше побував у італійському Римі. Водночас його російські шанувальники навіть словом не обмовилися щодо того, що їхній улюбленець розгулює “загниваючим заходом”, який так ненавидять з екранів росТБ пропагандисти.
Філіп Кіркоров у Римі (фото: Instagram)
Додамо, що з січня 2023 року Кіркоров перебуває під санкціями РНБО за антиукраїнську діяльність.
Також артисту не дозволяють виступати в більшості цивілізованих країн світу. А кордони деяких держав - Молдови, Латвії, Литви, Естонії та інших - йому взагалі заборонено перетинати.
Однак, як бачимо, деякі європейські країни готові приймати у себе підсанкційного представника російського шоу-бізнесу, закриваючи очі на його політичну і громадську позицію.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Кіркоров виступив в окупованому Криму для поранених окупантів.
А також ми розповідали про те, що Кіркоров у США злякався вигуку "Слава Україні"