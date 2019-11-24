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Сандал из-за автокресла: во Львове таксист выгнал женщину с ребенком из авто (видео)

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Во Львове женщину выгнали из такси из-за автокресла

Во Львове женщину с трехлетним ребенком попросили выйти из такси Uklon, поскольку у водителя не было автокресла. Но он даже не захотел везти людей, после того, как женщина предложила свое автокресло. Видео разговора с таксистом опубликовал депутат Львовского городского совета Игорь Зинкевич на своей странице в Facebook.

Женщина позвонила в службу поддержки, объяснила свою ситуацию, хотела пожаловаться на водителя, но там просто отменили ее заказ и поддержали водителя.

Женщина рассказала, что таксист предложил ей оплатить штраф в 500 гривен и только в таком случае он согласится везти ребенка.

По словам СМИ, в киевских службах такси сообщили, что, если клиенты планируют поездку с ребенком, то необходимо вызывать машину заранее, примерно за три часа до поездки либо за сутки.

Пользователи сети также прокомментировали данную ситуацию и мнения их разделились. Некоторые раскритиковали водителя, но есть те, кто считает, что, хотя женщина предложила свое автокресло, установить его затратное по времени занятие.

  • Придурок. Извините за эмоции. Человек же предоставляла свое кресло!!!! Так в чем дело??? В студию номера придурка, чтобы не попасть на него;
  • В Германии у таксистов есть "свои" детские сиденья в авто. Поэтому таскать свое собственное не требуется. А здесь вообще абсурд: с собственным детским сиденьем отказался везти...
  • Возможно в таком случае вызвать полицию и пусть проверяют у таксиста разрешительные документы на перевозку пассажиров и обязательный ежедневный медосмотр?
  • Бойкот Уклону;
  • Страна дружественная к детям. В маршрутка не запихнешься, теперь и в такси тоже.
  • Мы не знаем всей ситуации. Показана только часть конфликта. Она почему-то не снимала видео, когда начала делать заказ с самого начала. Возможно водителю нахамили, и он просто отказался везти.

Скриншоты с Facebook

Напомним, что в Украине 19 ноября вступил в силу законопроект № 1150 об административной ответственности за перевозку детей без спецсредств.

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