Сандал из-за автокресла: во Львове таксист выгнал женщину с ребенком из авто (видео)

Во Львове женщину с трехлетним ребенком попросили выйти из такси Uklon, поскольку у водителя не было автокресла. Но он даже не захотел везти людей, после того, как женщина предложила свое автокресло. Видео разговора с таксистом опубликовал депутат Львовского городского совета Игорь Зинкевич на своей странице в Facebook.

Женщина позвонила в службу поддержки, объяснила свою ситуацию, хотела пожаловаться на водителя, но там просто отменили ее заказ и поддержали водителя.

Женщина рассказала, что таксист предложил ей оплатить штраф в 500 гривен и только в таком случае он согласится везти ребенка.

По словам СМИ, в киевских службах такси сообщили, что, если клиенты планируют поездку с ребенком, то необходимо вызывать машину заранее, примерно за три часа до поездки либо за сутки.

Пользователи сети также прокомментировали данную ситуацию и мнения их разделились. Некоторые раскритиковали водителя, но есть те, кто считает, что, хотя женщина предложила свое автокресло, установить его затратное по времени занятие.

Придурок. Извините за эмоции. Человек же предоставляла свое кресло!!!! Так в чем дело??? В студию номера придурка, чтобы не попасть на него;

В Германии у таксистов есть "свои" детские сиденья в авто. Поэтому таскать свое собственное не требуется. А здесь вообще абсурд: с собственным детским сиденьем отказался везти...

Возможно в таком случае вызвать полицию и пусть проверяют у таксиста разрешительные документы на перевозку пассажиров и обязательный ежедневный медосмотр?

Бойкот Уклону;

Страна дружественная к детям. В маршрутка не запихнешься, теперь и в такси тоже.

Мы не знаем всей ситуации. Показана только часть конфликта. Она почему-то не снимала видео, когда начала делать заказ с самого начала. Возможно водителю нахамили, и он просто отказался везти.

Скриншоты с Facebook

Напомним, что в Украине 19 ноября вступил в силу законопроект № 1150 об административной ответственности за перевозку детей без спецсредств.