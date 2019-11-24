Сандал из-за автокресла: во Львове таксист выгнал женщину с ребенком из авто (видео)

Во Львове женщину выгнали из такси из-за автокресла
Во Львове женщину с трехлетним ребенком попросили выйти из такси Uklon, поскольку у водителя не было автокресла. Но он даже не захотел везти людей, после того, как женщина предложила свое автокресло. Видео разговора с таксистом опубликовал депутат Львовского городского совета Игорь Зинкевич на своей странице в Facebook.
Женщина позвонила в службу поддержки, объяснила свою ситуацию, хотела пожаловаться на водителя, но там просто отменили ее заказ и поддержали водителя.
Женщина рассказала, что таксист предложил ей оплатить штраф в 500 гривен и только в таком случае он согласится везти ребенка.
По словам СМИ, в киевских службах такси сообщили, что, если клиенты планируют поездку с ребенком, то необходимо вызывать машину заранее, примерно за три часа до поездки либо за сутки.
Пользователи сети также прокомментировали данную ситуацию и мнения их разделились. Некоторые раскритиковали водителя, но есть те, кто считает, что, хотя женщина предложила свое автокресло, установить его затратное по времени занятие.
Скриншоты с Facebook
Напомним, что в Украине 19 ноября вступил в силу законопроект № 1150 об административной ответственности за перевозку детей без спецсредств.