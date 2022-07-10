Самый сильный человек на планете украинец Новиков отстоял титул: интересные факты о чемпионе

26-летний силач Алексей Новиков защитил свой титул на турнире Giants Live Strongman Classic 2022. По результатам "Фермерской прогулки" - участники соревнования переносили бревна на скорость и выносливость - украинец показал дистанцию 63,3 метра.

Всего же на соревнованиях он набрал 54 балла. Второе место получил канадец Митчелл Хупер (42 балла), а третье - американец Эван Синглтон (41,5 баллов).

После победы 9 июля Новиков - богатырь проходит обучение в одном из подразделений ВСУ, что на фронте сражается с российскими оккупантами - призвал всех помогать защитникам Украины и донатить в поддержку нашей армии.

"Это будет лучшее поздравление для меня", - отметил чемпион.

Также Новиков высказался о чести представлять Украину на соревнованиях и сказал, что "первая моя цель - бороться как украинцы!"

Стронгмен тренируется в спортзале в перерывах между учебами на полигоне, а также является волонтером.

"Постоянно и существенно помогает военным снаряжением, которого не хватает на передовой. Для этого он использует не только собранные средства, но и тратит все свои призовые, которые зарабатывает на соревнованиях, еще и призывает приобщаться к финансовой помощи ВСУ зрителей соревнований", - рассказал заслуженный тренер Украины по богатырскому многоборью Михаил Гераскевич в Facebook.

Алексей Новиков стал чемпионом мира на турнире Giants Live Strongman Classic 2022 (фото: facebook.com)

Киевлянин Алексей Новиков впервые стал чемпионом мира в 24-летнем возрасте. На соревнованиях в США в 2020-м поднял штангу весом 537,5 килограммов и побил рекорд, который установили еще 37 лет назад, в 1983 году.

Алексей Новиков одержал победу в международном соревновании стронгменов в 2020 в США 2022 (фото: facebook.com)

Он - обладатель четырех титулов Самый сильный человек Украины.

Теперь Новиков после соревнования в 2020 и 2022 годах тоже дважды признан сильнейшим человеком на планете, как и Василий Вирастюк, который добывал этот титул в 2004 и 2007 годах.

Свою первую победу на чемпионате мира Новиков посвятил дедушке, который скончался за несколько дней перед финалом. Спортсмен признавался, что дедушка всегда в него верил и мечту внука стать самым сильным человеком в мире.

Алексей Новиков (фото: facebook.com)

Ранее Новиков имел проблемы со здоровьем - грыжа чуть не перечеркнула его мету о большом спорте, но после успешной операции киевлянин продолжил активно тренироваться.

Алексей Новиков (фото: theworldsstrongestman.com)

Стронгмен в 2020-м подвергался критике в сети после публикации совместного фото с российским спортсменом Михаилом Шевляковым, который ездил выступать в оккупированный Крым, и называл захваченный украинский полуостров якобы российским.

В 2021-м году Новиков вместе с многократным чемпионом Украины Александром Лашиным установили рекорд Украины по перетягиванию поезда метро. Силачи смогли протянуть 8 вагонов (238 тонн!) на 20 метров.

В марте 2022 года Алексей на соревнованиях в Лидсе (Великобритания) завоевал титул сильнейшего человека Европы, выполнив два упражнения из пяти, что позволило ему выиграть турнир.

Во время подготовки к чемпионату мира Strongman Classic 2022 Новиков травмировал запястье, когда тренировался и поднимал штангу. Но несмотря на боли украинец одержал победу в соревнованиях и защитил свой титул.

Видео: как Алексей Новиков готовился к Strongman Classic 2022