Самый опасный алкогольный напиток для сердца: вреден даже в малых дозах

Специалисты назвали алкогольный напиток, который вреден для работы сердечно-сосудистой системы. Регулярное употребление его в малых дозах также имеет негативное воздействие на организм человека.

В 375 миллилитрах пива содержится допустимая суточная доза металла и регулярное превышение этой дозы приводит к развитию кардиопатии. Об этом пишет издание "Страна здоровья".

Как объясняют медики, пиво очень быстро всасывается из-за большого количества углекислого газа. Кровеносные сосуды очень быстро наполняются и увеличиваются в объеме. Употребление большого количества жидкости приводят к развитию варикозного расширения вен и увеличению сердца.

Основным признаком развития пивного алкоголизма специалисты называют невозможность расслабиться или посидеть с друзьями без этого напитка. О второй стадии сигнализирует ежедневное употребление пива в любых дозах, даже самых небольших.

При попытке сократить объемы потребления пива или совсем от него отказаться, такие люди замечают у себя все симптомы алкогольного синдрома – дрожание рук, сухость во рту, головную боль, слабость и потливость. Если буквально несколько глотков пива помогают облегчить и вернуться в нормальное состояние – пора к наркологу.

Самый безопасный напиток для сердца человека – это красное вино. Оптимальная доза для организма, которая не принесет вреда – один бокал не чаще трех-четырех раз в неделю.

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