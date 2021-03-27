Самый мощный удар COVID-19 нанес по Киеву: экс-министр рассказала о ситуации в столице

В Украине в последние несколько недель сильно выросли показатели заболеваемости коронавирусом. Вместе с рекордным количеством позитивных тестов, все больше украинцев нуждаются в госпитализации. И это обстоятельство приводит к потребности в новых койках, большем количестве медицинских сотрудников. Но особенно сильно коронавирус ударил по Киеву.

"Я бы хотела обратить внимание не на количество инфицированных, а на количество госпитализаций, и даже разницу выписанных из больниц и госпитализированных. Мы видим, что есть дни, когда почти 2 тысячи новых пациентов оказываются в больницах, занимаются новые койки, в последнее время – по тысяче. У нас нет столько свободных коек", – подчеркнула экс-глава Минздрава.

По данным бывшей чиновницы, в Киеве ситуация особенно сложная – много тяжелых пациентов, реанимационных отделений не хватает и врачи уже истощены.

"Наполненность настолько велика, что никакие ограничения не соблюдаются, и думать о них уже нет смысла. Надо думать над тем, как увеличить количество коек, кислородных точек, где найти медицинские мощности, потому что лежать в коридорах – это недопустимо, но это еще не конец, если мы ничего не будем делать. К сожалению, в Киеве есть такие ситуации, когда в перепрофилированные больницы пациентов кладут, но не хватает врачей, врач может подойти к пациенту через два дня. Под наблюдением медсестры – это не то лечение, на которое Украина тратит деньги", – добавляет эксперт.