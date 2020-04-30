Самый долгозаболевший COVID-19 украинец выздоровел: теперь готов помогать другим

В Одессе молодой человек болел коронавирусом на протяжении семи недель, и наконец-то тест COVID-19 - пятый по счету - дал отрицательный результат. Максим Головкин стал "самым долгозаболевшим" человеком в Украине и рассказывал, что врачи просто не знали, что с ним делать.

Отметим, что одессита 1995 года рождения считают "нулевым" пациентом в городе. Он заразился еще в США, и по возвращению 13 марта в Украину обратился в инфекционную больницу после появления характерных симптомов.

30 апреля парень написал в сети, что сегодня получил негативный результат тестирования на коронавирусную инфекцию.

"День 50 самоизоляции. Юбилей пришел с подарком! Очень рад сообщить, что ПЦР-тест от 28.04.2020 вернулся отрицательным и у меня, и моих близких", - написал он в своем Instagram.

Также Максим добавил, что сегодня сделали второй проверочный тест (который станет уже шестым по счету): "надеюсь, что и он придет отрицательным, и я стану свободным человеком".

Одессит, который ранее подробно рассказывал о сложных взаимоотношениях с местными чиновниками и медиками, отметил сейчас, что только после его официальной жалобы в Минздрав и личного вмешательства главного санитарного врача Украины Виктора Ляшко на его уникальный случай обратили особое внимание и "ситуация попала под контроль".

"Философы учат нас, что нет хорошего и плохого, а есть только опыт. Что ж, буду искренне рад, если мой опыт сможет кому-то помочь. Если кто-то оказался в аналогичной ситуации... буду рад помочь, чем смогу. Всем здоровья и удачи!

Все будет хорошо!" - предложил Максим свою помощь.

Одессит после 7 недель самоизоляции получил негативный ПЦР-тест на коронавирус (Фото: instagram.com/ma777kc)

Ранее мы писали том, что история с одесситом Максимом Головкиным, больным коронавирусом, вызвала громкий скандал. Местные чиновники упрекали его в том, что парень самовольно покинул больницу. Сам же пациент объяснил, что ничего не нарушал, носил маску и самоизолировался.