Самые опасные штаммы коронавируса: как проявляются и чем отличаются

Новых штаммов коронавируса уже много и большинство из них не являются более агрессивными и мало чем отличаются от первоначального вида. Однако есть три штамма, которые вызывают серьезное беспокойство у ученых всего мира.

Британский штамм

Этот штамм втрое заразнее, у него самая высокая смертность и самый короткий инкубационный период – до трех дней. Это разновидность коронавируса диагностировали сравнительно недавно и инициированных обнаружили уже в более сотни стран. Также есть данные о том, что британский штамм коронавируса был зафиксирован в Украине.

Бразильский штамм

Этот штамм отличается тем, что им заражаются те, кто уже ранее переболел коронавирусом. Есть случаи, когда бразильский штамм был диагностирован у людей, которые уже выздоровели. Этим видом можно переболеть повторно, из-за устойчивости к уже приобретенным антителам.

Южноафриканский штамм

Этот штамм также можно подхватить повторно. Он намного легче других штаммов проникает в клетку и крепче там держится.