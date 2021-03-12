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Самые опасные штаммы коронавируса: как проявляются и чем отличаются

Автор: Анна Шиканова

Ровно год тому назад началась пандемия коронавируса во всем мире. С тех пор вирус несколько раз мутировал и были обнаружены новые штаммы этого заболевания. Некоторые из них имеют свои особенности, они более заразные и опасные.

Какие штаммы коронавируса самые опасные и как они проявляются, рассказали в материале ТСН.

Новых штаммов коронавируса уже много и большинство из них не являются более агрессивными и мало чем отличаются от первоначального вида. Однако есть три штамма, которые вызывают серьезное беспокойство у ученых всего мира.

Британский штамм

Этот штамм втрое заразнее, у него самая высокая смертность и самый короткий инкубационный период – до трех дней. Это разновидность коронавируса диагностировали сравнительно недавно и инициированных обнаружили уже в более сотни стран. Также есть данные о том, что британский штамм коронавируса был зафиксирован в Украине.

Бразильский штамм

Этот штамм отличается тем, что им заражаются те, кто уже ранее переболел коронавирусом. Есть случаи, когда бразильский штамм был диагностирован у людей, которые уже выздоровели. Этим видом можно переболеть повторно, из-за устойчивости к уже приобретенным антителам.

Южноафриканский штамм

Этот штамм также можно подхватить повторно. Он намного легче других штаммов проникает в клетку и крепче там держится.

Напомним, ранее мы писали о том, что медики объяснили, почему заражаются сейчас те, кто ранее не болел коронавирусом.

А также рассказывали о том, что врач назвал 22 способа побороть коронавирус.

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