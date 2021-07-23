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Самые опасные родники в Киеве: где категорически нельзя брать воду

Автор: Анна Шиканова

Источники родниковой воды в Киеве и области пользуются большой популярностью. Однако жители столицы в последнее время заподозрили, что родниковая вода стала не очень чистой. И их опасения оказались не беспочвенны.

Как сообщает издание Vesti, был проведен эксперимент и проверено качество воды в самых популярных родниках Киева. В некоторых из них воду набирать небезопасно.

Какие родники были проверены

  • Пуща-Водица (на первой линии)
  • Феофания (Источник Святого Пантейлемона)
  • Сырец
  • Нивки
  • Совки (ул. Кайсарова)
  • Флоровский монастырь (Подол)
  • Кучмин Яр (Соломенский район)

Все источники проверяли двумя способами: бактериологическими тестами (на наличие бактерий кишечной палочки), и общими химическими (жесткость, кислотность, щелочность, содержание железа, сульфитов, фторида и еще шести показателей).

Какая вода оказалась самой плохой

Кишечная палочка была обнаружена в четырех источниках из семи. Во многих превышены нормы жесткости, щелочности, содержания фторидов, сульфидов, а еще в половине родников содержится шестивалентный хром.

Скриншот

Где воду набирать нельзя

Самая плохая вода в четырех источниках и там оду набирать категорически не рекомендуется, так как в ней есть бактерии кишечной палочки.

  • В Кучмином Яре
  • В источнике Святого Пантелеймона в Феофании
  • На Сырце
  • В Пуща-Водице

Кишечная палочка может вызвать тяжелые пищевые отравления, боли в животе, рвоту и диарею.

Напомним, ранее мы писали о том, что украинцы проверили первые арбузы на нитраты – результат вызывает шок.

А также рассказывали о том, что украинцам объяснили, какую рыбу летом есть очень опасно.

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