Самые опасные родники в Киеве: где категорически нельзя брать воду

Какие родники были проверены

Пуща-Водица (на первой линии)

Феофания (Источник Святого Пантейлемона)

Сырец

Нивки

Совки (ул. Кайсарова)

Флоровский монастырь (Подол)

Кучмин Яр (Соломенский район)

Все источники проверяли двумя способами: бактериологическими тестами (на наличие бактерий кишечной палочки), и общими химическими (жесткость, кислотность, щелочность, содержание железа, сульфитов, фторида и еще шести показателей).

Какая вода оказалась самой плохой

Кишечная палочка была обнаружена в четырех источниках из семи. Во многих превышены нормы жесткости, щелочности, содержания фторидов, сульфидов, а еще в половине родников содержится шестивалентный хром.

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Где воду набирать нельзя

Самая плохая вода в четырех источниках и там оду набирать категорически не рекомендуется, так как в ней есть бактерии кишечной палочки.

В Кучмином Яре

В источнике Святого Пантелеймона в Феофании

На Сырце

В Пуща-Водице

Кишечная палочка может вызвать тяжелые пищевые отравления, боли в животе, рвоту и диарею.