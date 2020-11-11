Самые опасные осложнения после COVID-19: не только одышка и усталость

Коронавирус продолжает заражать жителей планеты, и многие пациенты после перенесенной болезни долго приходят в себя и восстанавливают здоровье. Даже у тех, кто перенес COVID-19 не в очень тяжелой форме, наблюдаются различные негативные последствия.

Пациенты после коронавируса могут довольно долгое время испытывать одышку, а также у них могут развиться очень опасные осложнения со стороны нервной и сердечно-сосудистой системы. Об этом пишет издание "Сегодня".

По данным ученых Оксфордского университета, у каждого пятого больного COVID-19 наблюдаются расстройства психики. Болезнь начинает негативно влиять уже с первых дней инфицирования. Может возникнуть высокий уровень тревожности, депрессивное состояние, панические атаки и даже шизофрения. По данным Оксфордского университета, у 18% пациентов наблюдаются проблемы с психикой после болезни. Особенно к таким осложнениям восприимчивы люди, которые до болезни уже обращались к психиатрам – но они составляют только треть таких пациентов. У остальных - душевные расстройства возникли впервые.

Чаще всего пациенты после перенесенного коронавируса в течении долгого времени ощущают проблемы с легкими и долгое время испытывают одышку. Это связано с фиброзом легких, рубцами на легких, которые мешают вдыхать воздух. Проблема может остаться на долгое время, в некоторых случаях – на всю жизнь и напоминать о себе при нагрузках.

Еще одна проблема наблюдается в работе сердечно-сосудистой системы. Сердце работает в полную силу, и его мышцы начинают быстро изнашиваться. А это может привести к сердечной недостаточности и аритмии.

Кроме того, коронавирус негативно влияет на кровь человека, и она становится более густой. А это приводит к образованию тромбов.

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